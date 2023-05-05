يوفنتوس يطلق برنامج تطوير المدربين في دبي

دبي (الاتحاد)



يطلق يوفنتوس الإيطالي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، برنامج تدريب وتطوير المدربين في دبي خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ويتيح للمدربين الاستفادة من الخبرات التدريبية الكبيرة والأسلوب المتميز للنادي والأطقم التدريبية الخاصة به وتعد من بين الأفضل في إيطاليا وأوروبا، وإكساب المدربين العاملين في الدولة المزيد من الخبرات التدريبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس دبي الرياضي، وحضره أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، والنجم الإيطالي أندريا بارزالي الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006، ومع يوفنتوس بالعديد من البطولات، ومحمد لعجم، رئيس مجلس إدارة إف إف جي سبورتس مانجمنت المسؤولة عن أكاديمات يوفنتوس بالإمارات، وفابريزيو بوجليسي، الرئيس التنفيذي في الشركة، ودافيد فورناكا، مدير أكاديمية يوفنتوس.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أهم البرامج والمبادرات التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس في دبي الفائزة بجائزة أفضل أكاديمية كرة قدم في الشرق الأوسط، ومن أبرزها برنامج المدربين الجديد الذي يتضمن تدريبات نظرية وميدانية تحت إشراف مباشر من خبراء ولاعبين في أكاديمية يوفنتوس دبي، كما تم الإعلان عن تنظيم كأس العالم لأكاديميات يوفنتوس التي تشارك فيه جميع الأكاديميات التابعة للنادي من جميع قارات العالم من خلال اختيار أفضل اللاعبين الذين يمثلون هذه الأكاديميات للعب في تورينو من 12 إلى 16 يونيو المقبل.

وقال أحمد سالم المهري: يحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على التعاون مع القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي، ودعم استثماره في مختلف المجالات الرياضية، ولدينا العديد من الأكاديميات العالمية التي تحرص على أن يكون لها مقر في دبي، ونستعرض تجربة جميلة وناجحة يقدمها يوفنتوس العريق الذي يعد من أفضل الأندية، ولديه أفضل الأكاديميات التي دربت لاعبين عالميين، ووجود 5 أفرع لأكاديمية يوفنتوس في دبي وحدها هو دليل على نجاحها التدريبي.

وقال أندريا بارزالي: إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في دبي لإطلاق هذه البرنامج التدريبي الجديد الذي أعتقد أنه سيكون مفيد لتعليم جميع المدربين المشاركين وتحسين أدائهم وتطويرهم، فمن الأهمية التركيز على إعداد المدرب باتباع طريقة يمكن أن تساعد كل مدرب على تحسين مهاراته ونقلها إلى اللاعبين الشباب، داخل الملعب وخارجه، والأسلوب لا يشمل التطوير التقني فحسب، بل يركز أيضاً على حياة اللاعب الشاب، ويعمل بشكل شامل حول تعليمه ونموه، ونجاح هذا البرنامج لأنه مرتبط باسم نادي يوفنتوس أحد أكبر الفرق في العالم ولديه ملايين المشجعين داخل وخارج إيطاليا حتى في الدول العربية ولديه إرث كبير ومن يرتدي قميص النادي يعرف أن لديه مسؤولية كبيرة بأن يكون بمستوى هذا الاسم والشعار والالتزام المطلوب من النادي فهي مسؤولية كبيرة أن تكون ضمن أسرة يوفنتوس.