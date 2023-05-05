السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخبنا جاهز لتحدي «عالمية الجودو»

منتخبنا جاهز لتحدي «عالمية الجودو»
5 مايو 2023 16:50

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو


تُجرى بعد ظهر السبت، قرعة بطولة العالم للجودو التي تقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة، من 7 إلى 13 مايو الحالي، بمشاركة 658 لاعباً ولاعبة، من 99 دولة، بعد غلق باب التسجيل، من بينها 10 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان، وجيبوتي، وقطر.
ووصلت بعثة منتخبنا إلى الدوحة، قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد ختام معسكر الإعداد، ضمن خطة الاتحاد الطويلة لإعداد اللاعبين لمشوار التأهل إلى »أولمبياد باريس 2024».
ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو. وضمت البعثة اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك يوم الأحد في منافسات الوزن الخفيف تحت 57 كجم، بجانب 5 لاعبين، هم شفيلي غرام «وزن تحت 66 كجم»، وتنطلق منافساته في أول أيام البطولة، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100كجم»، ومعروف ماجو «وزن فوق 100 كجم»، والمدرب فيكتور.
من جهة ثانية، تعقد اليوم الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للجودو، بحضور 12 دولة، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ورشح اتحاد الجودو محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، لمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا.
من جانب آخر، اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت بالدوحة، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وخالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، البريطانية الدكتورة ليزا آلان بالإجماع أميناً عاماً للاتحاد، خلفاً للفرنسي جان لوك روجي الذي اعتذر، بعد مشوار حافل، ليبقي عضواً في اللجنة التنفيذية، بينما أعادت «العمومية» بالإجماع انتخاب ناصر التميمي أميناً عاماً للصندوق، وقال عنه رئيس الاتحاد: إن التميمي شخصاً رئيسياً ومهما في تطوير الاتحاد الدولي لسنوات عديدة، والأمر نفسه ينطبق على اللعبة، لأنه يمتاز بالإرادة والشغف ويؤدي مهام عمله على الوجه الأكمل.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©