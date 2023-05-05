منتخبنا جاهز لتحدي «عالمية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



تُجرى بعد ظهر السبت، قرعة بطولة العالم للجودو التي تقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة، من 7 إلى 13 مايو الحالي، بمشاركة 658 لاعباً ولاعبة، من 99 دولة، بعد غلق باب التسجيل، من بينها 10 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، ولبنان، وجيبوتي، وقطر.

ووصلت بعثة منتخبنا إلى الدوحة، قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد ختام معسكر الإعداد، ضمن خطة الاتحاد الطويلة لإعداد اللاعبين لمشوار التأهل إلى »أولمبياد باريس 2024».

ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو. وضمت البعثة اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك يوم الأحد في منافسات الوزن الخفيف تحت 57 كجم، بجانب 5 لاعبين، هم شفيلي غرام «وزن تحت 66 كجم»، وتنطلق منافساته في أول أيام البطولة، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100كجم»، ومعروف ماجو «وزن فوق 100 كجم»، والمدرب فيكتور.

من جهة ثانية، تعقد اليوم الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للجودو، بحضور 12 دولة، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ورشح اتحاد الجودو محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، لمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا.

من جانب آخر، اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت بالدوحة، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وخالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، البريطانية الدكتورة ليزا آلان بالإجماع أميناً عاماً للاتحاد، خلفاً للفرنسي جان لوك روجي الذي اعتذر، بعد مشوار حافل، ليبقي عضواً في اللجنة التنفيذية، بينما أعادت «العمومية» بالإجماع انتخاب ناصر التميمي أميناً عاماً للصندوق، وقال عنه رئيس الاتحاد: إن التميمي شخصاً رئيسياً ومهما في تطوير الاتحاد الدولي لسنوات عديدة، والأمر نفسه ينطبق على اللعبة، لأنه يمتاز بالإرادة والشغف ويؤدي مهام عمله على الوجه الأكمل.