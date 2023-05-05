إحالة أوراق «الهابط الثاني» إلى «المحطة الأخيرة» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



يتجدد السباق على تجنب الهبوط من «دوري أدنوك للمحترفين»، ومرافقة الظفرة صاحب المركز الأخير، وأول الهابطين إلى «دوري الأولى»، مع وصول قطار المنافسة إلى محطة «الجولة 25» وقبل الأخيرة التي تنطلق السبت، بإقامة 4 مباريات في «صراع القاع»، وتشمل مواجهات البطائح والنصر، الشارقة ودبا، الظفرة والجزيرة، والتي تجرى في توقيت موحد «الساعة السادسة والربع مساءً»، بجانب مواجهة عجمان «الرابع» وضيفه الوحدة «الثالث».

وتستكمل الجولة الأحد بثلاث مباريات في «صراع اللقب»، حيث يحل شباب الأهلي «المتصدر» ضيفاً على بني ياس، والعين «الوصيف» أمام مضيفه الوصل «الخامس»، ويلتقي اتحاد كلباء «الثامن» مع خورفكان «العاشر» على ملعب الأول في كلباء.

وتبدو الفرصة مواتية أمام إحالة أوراق حسم البطاقة الثانية في الهبوط، إلى الجولة الأخيرة للدوري، في ظل المنافسة الشرسة بين البطائح «الثالث عشر» برصيد 18 نقطة، ودبا «الثاني عشر» بالرصيد ذاته من النقاط، وبأفضلية فارق الأهداف، فيما تشمل المنافسة ذاتها بنسبة أقل بني ياس «الحادي عشر»، وله 23 نقطة، وخورفكان «العاشر»، برصيد 24 نقطة.

وعادة ما تستمر المنافسة على تجنب الهبوط من بوابة المقعد «قبل الأخير» في «دوري المحترفين» حتى الجولة الأخيرة، وهو الأمر الذي تكرر في 6 مواسم على التوالي، منذ موسم 2015- 2016، الأمر الذي يشعل التكهنات، بتكرار ذات السيناريو، في الموسم الحالي 2022- 2023، في ظل صعوبة إعلان «الهبوط الرسمي»، حتى في حال خسارة أحد المنافسين المباشرين «النواخذة والراقي»، ضمن «الجولة 25»، مقابل فوز الآخر، عطفاً على تقارب فارق الأهداف، ما بين دبا «- 24»، والبطائح «-26»، بعدما تساويهما في المواجهات المباشرة، في الوقت الذي يضمن فيه الوصول إلى النقطة 25 بقاء خورفكان وبني ياس رسمياً.

ولن تكون مهمة البطائح الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، والساعي إلى الفوز الأول على ملعبه في الدوري، سهلة أمام ضيفه النصر «التاسع» برصيد 24 نقطة، خاصة بعد خسارة «العميد» أمام دبا 1-2 في الجولة الماضية، وستكون مباراة الليلة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد التعادل 2-2 في مباراة الدور الأول، على ملعب «العميد».

وعلى استاد الشارقة يتسلح دبا «الثاني عشر» برصيد 18 نقطة أيضاً، بمعنيات فوزه المهم في الجولة الماضية أمام النصر 2-1، حينما يحل ضيفاً على «الملك» صاحب المركز السابع في الترتيب برصيد 42 نقطة، والمنتشي بتتويجه بلقبه العاشر في البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» على حساب العين بركلات الترجيح في النهائي.

وتحمل مباراة السبت الرقم 10 في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الملك»، بالفوز في ثلاث مباريات، مقابل انتصار وحيد لـ «النواخذة»، والتعادل في 5 مباريات أخرى.

وبعيداً عن صراع الهبوط، يتمسك الوحدة «الثالث» برصيد 48 نقطة بحظوظه في المنافسة على لقب الدوري، ومطاردة شباب الأهلي المتصدر بـ «51 نقطة»، في المواجهة المثيرة أمام مضيفه عجمان «الرابع»، والطامح بدوره إلى الاحتفال بـ «ثنائية» الفوز ذهاباً وإياباً للمرة الثانية أمام «العنابي»، بعد الأولى موسم 2012- 2013، وكان «البرتقالي» قد فاز 1-0 في مباراة الفريقين في الدور الأول، باستاد آل نهيان.

وتتركز الأنظار في مباراة الظفرة «الأخير» برصيد 8 نقاط أمام ضيفه الجزيرة «السادس» بـ 43 نقطة في مواجهة «هامشية»، على رغبة علي مبخوت هداف «فخر أبوظبي»، في استعادة صدارة ترتيب الهدافين، حيث يحتل حالياً مركز «الوصافة» بـ 25 هدفاً بفارق هدف خلف التوجولي لابا مهاجم العين، ويتصدر مبخوت قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 17 هدفاً.



مينديز يهدد «الراقي»



يعول النصر في مباراته أمام مضيفه البطائح، على استمرار التألق نجمه ريان مينديز، والذي يعد اللاعب الوحيد الذي أسهم في تسجيل 10 أهداف لفريقه في الموسم الحالي، من بينها 5 أهداف في آخر 4 مباريات «سجل هدفين وصنع ثلاثة».

«الأقوى» في مواجهة «الأضعف»



تجمع مواجهة الشارقة ودبا، دفاع «أصحاب الأرض» الأقوى دفاعياً في الدوري، بعدما استقبلت شباكه 19 هدفاً فقط، بمنافسه دبا الذي يعد الأضعف هجوماً في الدوري برصيد 18 هدفاً في 24 مباراة.

مطر«تميمة الحظ»



6 أهداف أسهم بها إسماعيل مطر، في آخر 4 مواجهات أمام عجمان بدوري المحترفين «هدفان و4 تمريرات حاسمة»، وهو أكثر فريق هز «سمعة» شباكه في دوري المحترفين برصيد 7 أهداف.

تفوق «الفخر» أمام «الفارس»



25 مواجهة سابقة جمعت الظفرة والجزيرة في دوري المحترفين، يتفوّق الجزيرة بـ14 انتصاراً، مقابل 4 انتصارات للظفرة، والتعادل في 7 مواجهات، وسجل «فخر أبوظبي» 58 هدفاً في مرمى «الفارس»، مقابل 30 هدفاً استقبلتها شباكه.





مباريات السبت

الظفرة - الجزيرة 18:15

الشارقة - دبا 18:15

البطائح - النصر 18:15

عجمان - الوحدة 21:00

مباريات الأحد

اتحاد كلباء - خورفكان 18:15

الوصل - العين 21:00

بني ياس - شباب الأهلي 21:00



المراكز الأخيرة في آخر 6 مواسم



2015- 2016

الإمارات - الثاني عشر - 27 نقطة «بقى في الدوري»

الفجيرة - الثالث عشر - 26 نقطة «هبوط»

الشعب - الأخير - 7 نقاط «هبوط»

2016- 2017

الإمارات - الثاني عشر - 20 نقطة «بقى في الدوري»

اتحاد كلباء - الثالث عشر - 19 نقطة «هبوط»

بني ياس - الأخير - 15 نقطة «هبوط»

2017- 2018

الظفرة - العاشر - 18 نقطة «هبوط»

الإمارات - الحادي عشر - 17 نقطة «بقى عبر الملحق»

حتا - الأخير - 16 نقطة «هبوط»

2018- 2019

الفجيرة - الثاني عشر - 21 نقطة «بقى في الدوري»

الإمارات - الثالث عشر - 18 نقطة «هبوط»

دبا - الأخير - 17 نقطة «هبوط»

2019- 2020

ملغي

2020- 2021

عجمان - الثاني عشر - 18 نقطة «بقى في الدوري»

الفجيرة - الثالث عشر - 15 نقطة «هبوط»

حتا - الأخير - 12 نقطة «هبوط»

2021- 2022

الظفرة - الثاني عشر - 24 نقطة «بقى»

العروبة - الثالث عشر - 18 نقطة «هبوط»

الإمارات - الأخير - 10 نقاط «هبوط»