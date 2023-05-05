«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي



ساو باولو (أ ف ب)

أبرمت «مجموعة سيتي»، والتي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة شراء حصة الأغلبية في نادي باهيا البرازيلي، بحسب ما أعلن الطرفان.

واستحوذت المجموعة 90% من أسهم باهيا، بحسب بيان النادي الأكثر شعبية في شمال شرق البرازيل المكتظ بالسكان.

وفيما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، أشارت تقارير صحفية برازيلية أن «مجموعة سيتي» وافقت على دفع 199 مليون دولار، تتضمن ديوناً، استحواذ لاعبين واستثمارات في البنى التحتية.

قال الإسباني فيران سوريانو الرئيس التنفيذي في «مجموعة سيتي» التي تضم أمثال نيويورك سيتي أف سي الأميركي، ملبورن سيتي الأسترالي، تروا الفرنسي، باليرمو الإيطالي وجيرونا الإسباني «باهيا استثنائي في حجمه وقاعدته الجماهيرية. سيكون ثاني أكبر نادٍ في المجموعة».

تابع في مؤتمر صحفي في سالفادور عاصمة ولاية باهيا «ترى المجموعة في باهيا والكرة البرازيلية أكبر فرصة نمو استثماري في العالم، يتوقف الأمر علينا والأندية الأخرى لجعل الدوري ينمو كما يستحق».

وهذا الاستحواذ الأول للمجموعة في البرازيل، أكبر مصدر للاعبين في العالم، وباتت المجموعة تملك حصصاً في 13 نادياً في أربع قارات.

ووافق 99% من أعضاء باهيا في ديسمبر الماضي على الصفقة.

تأسس النادي في 1931 وأحرز لقب الدوري مرتين في 1959 و1988، عانى في السنوات الأخيرة، وعاد إلى الدرجة الأولى هذا الموسم بعد هبوطه في 2021.

يحتل راهناً المركز الخامس عشر في الدوري، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.