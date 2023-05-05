حملة تنظيف شاطئ دلما تتصدر مبادرات «مهرجان دلما»



أبوظبي (الاتحاد)

نظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج التراثية والثقافية «أبوظبي»، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، «حملة تنظيف شاطئ دلما» ضمن فعاليات النسخة السادسة من «مهرجان سباق دلما التاريخي»، على جزيرة دلما بمنطقة الظفرة.

وجاء تنظيم الحملة التي استهدفت شاطئ دلما، في ظل التعاون المشترك مع مركز التواجد البلدي بمدينة دلما، وبلدية منطقة الظفرة، وبمشاركة واسعة للمتطوعين من مختلف شرائح المجتمع من طلاب المدارس وموظفي الهيئات الحكومة والخاصة في جزيرة دلما.

واستهدفت الحملة تنظيف شاطئ جزيرة دلما لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظافة البيئة البحرية، التي تعد مصدر الثروة السمكية وموطن العديد من الأنواع والكائنات البحرية المهمة، ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ والمحميات الطبيعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية للمنطقة، والحفاظ على حياة الحيوانات المهددة بالانقراض.

وشهدت الحملة مشاركة لافتة من قاطني جزيرة دلما، بتواجد نحو 50 طالباً وطالبة من الحلقة الأولى لمدرسة دلما، وموظفي مركز التواجد البلدي بمدينة دلما، وموظفي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وموظفي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وقناة بينونة.

ونجح فريق المتطوعين المشارك في الحملة في انتشال نحو 103 كيلوات من النفايات المتنوعة، شملت «البلاستيك، الزجاج، الأخشاب، الورق والكرتون، وغيرها».

وثمن سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، المشاركة الفاعلة في الحملة الناجحة ضمن فعاليات النسخة السادسة لمهرجان دلما، والتي تنسجم مع جهود إدارة النادي في المساهمة في نجاح رؤية العاصمة أبوظبي في بناء مجتمع صحي قائم على أساس رياضي من خلال ممارسة الرياضة واتباعها كأسلوب حياة بمختلف الأنشطة والفعاليات.

وقال «الحملة استهدفت تحقيق الالتزام بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، واشراك شرائح مختلفة من المجتمع من خلال تعزيز ثقافة التطوع والاهتمام بالبيئة البحرية، علاوة على تعزيز مستوى الوعي بالمرافق البحرية وحمايتها من كل النفايات والمخلفات بما يوفر حياة أفضل وبيئة صحية للكائنات البحرية».

وأشاد الرميثي بالمشاركة المجتمعية الكبيرة لطلاب المدارس وموظفي الهيئات الحكومية والخاصة، وأضاف: «جهود الطلبة والطالبات والموظفين المشاركين بالفعالية اتسمت بالجدية وروح المثابرة بصورة عكست نضج المسؤولية المجتمعية، والحرص على مساندة السلطات الرسمية دورها في حماية البيئة من عوامل التلوث المختلفة والحفاظ على نظافة الشواطئ لتظل في رونقها المميز وإطلالتها البديعة»، مشددا أن الحفاظ على تلك الثروات والخيرات واجب على كل فرد في المجتمع.