جودلفين تطارد النجمة الخامسة في الجينيز الإنجليزي



محمد حسن (دبي)



يسعى ثنائي جودلفين «سيلفر نوت» و«نوبل ستايل» الى مواصلة السجل المميز للفريق الأزرق في سباق 2000 جينيز الإنجليزي الذي ينطلق السبت بمضمار نيوماركت.

وحققت خيول جودلفين اللقب الرفيع للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، أربع مرات عن طريق كل من «كوريباس»، و«مارك أوف ستيم»، و«ايلاند ساندس»، و «دون ابروتش».

وتاتي مشاركة «سيلفر نوت» و«نوبل ستايل» في هذا السباق على خلفية موسم رائع في عمر السنتين، حيث حل «سيلفر نوت» وصيفا بفارق أنف في بريدرز كب جونايل تيرف للفئة الأولى في كينلاند.

كما سبق للجواد «سلفر نوت» الفوز في اثنين من سباقات الفئة الثالثة، حيث حقق الفوز على نفس مسافة ومضمار سباق 2000 جينيز في اوتم ستيكس برعاية طيران الإمارات، وسجل فوزاً دون عناء في سولاريو ستيكس في سانداون بارك.

أما «نوبل ستايل» فهو الوحيد في السباق صاحب السجل الخالي من الخسارة، وضمت الانتصارات الثلاثة التي حققها ابن «كنجمان» أداء رائعاً بسباق جيم كراك ستيكس للفئة الثانية في مهرجان ايبور في يورك، علاوة على فوز في سباق للمبتدئة في جولاي كورس بنيوماركت في أغسطس.

ويمثل الإمارات في سباق 2000 جينيز الجواد «هاي رويال» لجابر عبد الله، بإشراف كيلفين ريان، وقيادة أوشين ميرفي، بجانب «دبي مايل» لأحمد الشيخ، بإشراف شارلي جونستون وقيادة دانيال ماسكوت.

من ناحية اخرى تشارك 3 من خيول جودلفين في النسخة الـ149 لحفل كنتاكي ديربي العريق، والذي يستضيفه مضمار تشرشل داونز، بولاية كنتاكي الأمريكية مساء اليوم.

ويشهد الحفل عودة «كوديز ويش» للسباقات، بجانب أيضاً زميليه الفائزين في سباق الفئة الأولى «سانتين» و«مطرية».

ويحتفظ المهر «كوديز ويش» الذي يشارك في سباق شيرشل داونز ستيكس للفئة الأولى، بسجل مثالي في المضمار، مع أربع انتصارات بما في ذلك الفوز بفارق رقبة بسباق هانشين ستيكس في سبرينج ميت الموسم الماضي.

ويسعى «سانتين» لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بسباق تيرف كلاسيك للفئة الثانية بإشراف بريندان والش بعد أن تغلب ببسالة على «ميرا ميشن» في سباق على مسافة تسعة فيرلونج.

وعاد ابن الفحل «ديستورتد هيومر» إلى شيرشل داونز في أغسطس الماضي ليفوز بسباق ارلينجتون مليون بشكل مريح، لكنه احتل المركز الرابع بعد عودته الموسمية في تيرفواي بارك بعد عرقلته عند مغادرة البوابة.

أما المهرة «مطرية»، التي تشارك بسباق ديربي سيتي ديستاف للفئة الأولى، فقد سجلت فوزاً في شيرشل داونز في مايو الماضي بسباق ايت بيليس ستيكس. ويشكل هذا الفوز جزءًا من النصف الأول المتميز لعام 2022 للمهرة التي حققت أربعة انتصارات بعروض قوية لتتوجه بالفوز بسباق اكورن ستيكس للفئة الأولى ضمن السباقات المصاحبة في بيلمونت ستيكس.