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الرياضي

«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»

«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
5 مايو 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)


وقع نادي أبوظبي للرياضات البحرية اتفاقية رعاية وشراكة، مع المسعود للسيارات - نيسان، ليكون شريكاً استراتيجياً، في رعاية سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، في نسخته السادسة، وهي الرعاية والشراكة التي تأتي ضمن النهج الوطني للمؤسسات والجهات في الدولة، في دعم ورعاية الرياضات التراثية والارتقاء بها إلى الأفضل.
وقام بتوقيع الاتفاقية أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، وطارق أحمد المسعود عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المسعود للسيارات في الخالدية في أبوظبي، بحضور سالم الرميثي مدير عام النادي، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة السباقات في النادي، وعدد من المسؤولين في النادي.

 

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من ناحيته، وجه أحمد ثاني الرميثي الشكر والثناء إلى إدارة المسعود للسيارات، والتي تحرص على التواجد دوماً لدعم الأحداث الرياضية الكبيرة، والمساهمة في الحفاظ على موروث الآباء والأجداد.
وقال: تواجد مجموعة المسعود معنا داعماً وشريكاً استراتيجياً يعبر عن اهتمام المسعود بدعم ونشر الرياضات البحرية التراثية، والمساهمة في الحفاظ عليها عبر الأجيال.
وثمن أحمد ثاني الرميثي دعم المسعود، وتواجده في النسخة السادسة من سباق دلما للمحامل الشراعية، مؤكداً أن اسم المسعود حاضر دائماً في الأحداث الرياضية الكبيرة.
وقال: سعداء دائماً بأن يكون للمسعود تواجد شريكاً استراتيجياً، ضمن سباق دلما التاريخي، ونتطلع إلى شراكة أكبر في ما هو قادم من بطولات وأنشطة رياضية في مسيرة النادي البحري.
من جهته، توجه بشير الجميل مدير المبيعات والتسويق في المسعود للسيارات، بجزيل الشكر إلى إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبر عن الفخر الكبير، بأن يكون المسعود شريكاً استراتيجياً للنسخة السادسة على التوالي، ضمن سباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية.
وقال: نفخر بأن يكون اسم المسعود للسيارات شريكاً استراتيجياً مع النادي البحري في تنظيم سباق مهرجان دلما التاريخي، والذي يحمل إرثاً كبيراً للأجداد، وأمانة تنقل إلى الأجيال القادمة.
وأضاف: في المسعود لدينا التزام تام بأهمية التواجد ضمن الأنشطة المعنية بدعم التراث والحفاظ عليه في كافة أنحاء أبوظبي، وبالتحديد الموروث البحري الذي يضرب عميقاً في التاريخ.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان سباق دلما التاريخي
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المسعود للسيارات
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