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«قتيل» في احتفالات نابولي!

«قتيل» في احتفالات نابولي!
5 مايو 2023 11:06

 
روما (د ب أ)


توفي رجل يبلغ «26 عاماً» في نابولي متأثراً بإصابته، وسط احتفالات نابولي بالفوز بأول لقب للدوري الإيطالي منذ 33 عاماً، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنسا» الإيطالية.
وقالت الشرطة للوكالة إن الرجل كان من بين أربعة أشخاص أصيبوا بجراح. 

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وتوفي الرجل في مستشفى نابولي، حيث وصل في حالة خطيرة، ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث، وقالت السلطات الصحية المحلية لوكالة «أنسا» إن الثلاثة الآخرين أصيبوا في أيديهم بسبب الألعاب النارية. وحقق فريق نابولي التعادل 1-1 مع أودينيزي ليحرز لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى، منذ أن كان يلعب دييجو مارادونا.
وشاهد حوالي 60 ألف من مشجعي نابولي المباراة الحاسمة على الشاشات في ملعب مارادونا، وبعد ذلك تدفقوا إلى وسط مدينة نابولي.

الدوري الإيطالي
نابولي
أودينيزي
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