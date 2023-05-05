أنشيلوتي «الخيار الأول» لـ «السامبا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد، هدفه «رقم واحد»، لتولي تدريب «السامبا»، خلفاً لتيتي الذي أقيل، بعد الإقصاء من كأس العالم 2022.

وأضاف رودريجيز: لم نقدم إليه عرضاً رسمياً، وإنما نحاول فقط معرفة، ما إذا كان يرغب في المجيء إلينا من عدمه، ولدينا خطة «أ»، وأنا أقول ذلك للمرة الأولى، وليس لدينا شيء نخفيه، أنشيلوتي مرشحنا الأول.

وشدد رودريجيز في تصريحاته التي نقلتها شبكة «مونت كارلو سبورت»، على أنه يحترم تعاقدات المدربين مع الأندية الأخرى، ويرفض الاقتراب أو الاتصال في الوقت الحالي بأنشيلوتي، الذي لا يزال متعاقداً مع «الميرنجي» حتى يونيو 2024.

وقال: نحاول أن نكون صبورين في انتظار اللحظة المناسبة، لبدء المناقشات أو المفاوضات أو اللقاءات المباشرة مع من يقع علينا اختياره، احتراماً لرؤساء الأندية، إذاً.. نحن ننتظر انتهاء الموسم وإشارة واضحة من الريال، لكي نبدأ المفاوضات مع المدرب الإيطالي.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية عديدة، أن أنشيلوتي لم يكن يمر عليه أسبوع، من دون أن يتلقى سؤالاً عن مدى اهتمامه بتدريب منتخب البرازيل، وتعليقه على ما يتردد من أنباء عن قرب تعاقده مع هذا المنتخب العريق، وكان المدرب الإيطالي يكتفي بالرد بقوله: أنا مرتبط بعقد مع الريال وأحترم التزاماتي التعاقدية، وأشعر بالراحة والسعادة هنا في مدريد، من دون أن يقلل من قيمة منتخب البرازيل الذي يعتبر مسألة تدريبه شرفاً ما بعده شرف.

يذكر أن هناك أسماءً أخرى لمدربين مطروحة أمام ألاتخاذ البرازيلي لكرة القدم، بدائل ممكنة أو خطة «ب»، ومن بينهم الإسباني لويس إنريكي، والفرنسي زين الدين زيدان، وهما بلا نادٍ حالياً، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي.

بدأ كارلو أنشيلوتي، المولود في 1 يونيو 1959، «63عاماً» مسيرته لاعباً في أندية بارما وروما وميلان، أما مسيرته التدريبية فكانت حافلة، حيث درب أندية بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون، ثم عاد مجدداً إلى ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في «صيف 2024».

وبخلاف بطولاته المحلية الكثيرة مع الأندية التي دربها، فاز أنشيلوتي بدوري الأبطال الأوروبي 4 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين وأربعة كؤوس سوبر أوروبية، ولعب أنشيلوتي لمنتخب إيطاليا من 1981إلى 1991.