«أقوياء اليد» بين «التتويج» و«الفاصلة»



رضا سليم (دبي)



يصل قطار دوري أقوياء اليد إلى المحطة الأخيرة، بإقامة الجولة السابعة من الدور النهائي، السبت، والتي تنتظر حسم الشارقة الفوز بالدرع للمرة السابعة على التوالي، والسابعة عشرة في تاريخه، عندما يلتقي الجزيرة رابع الترتيب برصيد 14 نقطة بصالة «الملك»، إلا أن الفوز بالدرع يتوقف على التعادل أو الفوز، بينما الخسارة تدفع به إلى المباراة الفاصلة، في حال فوز شباب الأهلي على مليحة «الخامس» بـ 12 نقطة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في التوقيت نفسه بصالة الأخير.

ويتصدر «الملك» القمة وله 20 نقطة، بالفوز في 6 مواجهات، والحصول على نقطتين اعتباريتين، يليه شباب الأهلي «الوصيف» بـ 18 نقطة، والذي لم يخسر إلا مباراة واحدة أمام الشارقة، وطبقاً للوائح المسابقة في حالة التعادل في النقاط، يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة، لتحديد بطل الدوري.

فيما تحديد بقية المباريات الترتيب النهائي، حيث يلتقي دبا الحصن الأخير برصيد 6 نقاط مع العين الثالث «15 نقطة» بصالة الأول، فيما يلعب النصر السادس «9 نقاط» مع الوصل السابع «8 نقاط»، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

من ناحية أخرى، أعلن الشارقة عن التعاقد مع جاسم علي خميس لاعب منتخب البحرين، ونادي الشباب، على أن يتم قيده في فئة اللاعب المقيم «شباب»، لينضم جاسم لصفوف فريق رجال الشارقة، خلال باقي استحقاقات الموسم الجاري، والتي تشمل مباراة الجولة الأخيرة من دوري أقوياء اليد أمام الجزيرة، وكذلك المشاركة مع الكتيبة الشرقاوية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تنطلق 13 مايو الجاري بمواجهة مليحة.

وعبر البحريني الشاب عن سعادته بارتداء قميص الشارقة، متمنياً أن يسهم مع زملائه في تتويج «الملك» بالدرع، واقتناص كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الخامسة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

ووجه محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية الشكر إلى إدارة الشباب البحريني الشقيق والاتحاد البحريني، على تسهيل إجراءات انتقال اللاعب إلى الشارقة، وتمنى التوفيق للفريق واللاعب في تحقيق أهداف النادي بإنهاء الموسم على منصات التتويج.

ويذكر أن جاسم علي خميس، الذي يحمل الرقم 77 مع الشارقة، ويخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج الدوري البحريني، يعد أحد أبرز النجوم الشابة في كرة اليد البحرينية، وسبق له قيادة منتخب البحرين للشباب للتأهل إلى مونديال الشباب، بعد حصده لوصافة البطولة الآسيوية التي أقيمت بالبحرين خلف اليابان المتوج باللقب، حيث تم اختيار خميس ضمن التشكيلة المثالية للبطولة بوصفه أفضل دفاع أيمن كما يلعب بانتظام في منتخب البحرين.