«شطرنج الفجيرة» يستعرض «إنجازات 2022»



الفجيرة (الاتحاد)



أكد مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن التوجيهات الكريمة والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تقف خلف النتائج المتميزة للنادي على المستويين المحلي والدولي .

وأهدى الدكتور عبدالله ال بركت رئيس مجلس إدارة النادي إنجازات موسم 2022 إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، وذلك تزامناً مع الحفل الذي نظمه اتحاد الشطرنج لتكريم أصحاب إنجازات موسم 2022.

وأكد آل بركت أن مسيرة الإنجازات تتواصل، وأسرة النادي تتفاءل بموسم 2023، ليكون أكثر تميزاً، وقال: أهم الإنجازات هي الفوز بالمركز الأول وكأس الدوري العام لفئة تحت 18 سنة، والمركز الأول وكأس بطولة الإمارات الفردية تحت 20 سنة، كما حصل النادي على 4 ميداليات فضية، المركز الثاني في بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج الخاطف، المركز الثاني في بطولة الإمارات الفردية تحت 18 سنة، المركز الثاني في بطولة الإمارات الفردية تحت 16، المركز الثاني في بطولة الدوري العام لفئة تحت 12 سنة، وتم تكريم لاعبي النادي بالمركزين الثاني والثالث في كأس رئيس الدولة للرجال، والمركز الثالث في كأس رئيس الدولة للناشئين.

وأكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن استضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج رقم 45، وفوز الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس الإدارة بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، من أبرز الإنجازات الدولية المتميزة التي تحققت في العام المنصرم.