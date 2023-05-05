ختام دورة «الفيفا» لإعداد الحكمات



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت محاور الدورة التدريبية لإعداد الحكمات التي استضافها ونظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من 30 أبريل إلى 4 مايو الحالي، بمشاركة 34 حكمة دولية ومحلية من الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان ولبنان وسوريا ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

وحضر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة ختام الدورة، حيث توجه بالشكر للاتحاد الدولي، مشيداً بدعم «الفيفا» لعملية تطوير حكام كرة القدم عامة، والحكمات خاصة.

وأعرب الأمين العام عن سعادته بمشاركة حكمات من تسع دول عربية في آسيا وأفريقيا، إلى جانب الحكمات المواطنات في الدورة التدريبية، التي تُعد من الدورات المهمة في إعداد حكام وحكمات كرة القدم.

بدورها، ثمنت كيري سيتز مسؤولة الحكمات في الاتحاد الدولي، جهود اتحاد كرة القدم واستضافته لدورة إعداد الحكمات والعديد من الدورات خلال السنوات الماضية، معربة عن سعادتها لدعوة عدد من حكمات كرة القدم في الاتحادات العربية، وأيضاً مشاركة أناستازيا بوستوفويتوفا مسؤولة الحكمات في الاتحاد السعودي.

وشكرت جميع الحكمات المشاركات على التزامهن خلال فترة انعقاد الدورة، وطالبتهن بتطبيق المعلومات الكثيرة التي تم استعراضها خلال الدورة، وتمنت أن ترى الحكمات العربيات في كأس العالم للسيدات في المستقبل القريب.

وفي ختام الدورة، تم توزيع الشهادات على جميع المشاركات.

قدم محاور دورة «الفيفا» الأميركية كاري سيتز، والماليزية وديا شمسوري، والتونسية مروى حناشي.

وتضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية عن حالات لمس الكرة لليد، والتسلل وحالات منطقة الجزاء، والأخطاء التكتيكية، والتحركات الصحيحة للحكم خلال المباراة، بالإضافة لتدريبات اللياقة البدنية.