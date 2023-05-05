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خورفكان يطلق «الإدارة الإلكترونية»

خورفكان يطلق «الإدارة الإلكترونية»
5 مايو 2023 10:34

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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أطلقت شركة خورفكان لكرة القدم النظام الإداري الإلكتروني الجديد، والذي تمت برمجته من إدارة تقنية المعلومات، وحضر تدشين النظام خليل غانم الحمادي رئيس الشركة.
‏ويأتي إطلاق النظام تماشياً مع توجهات حكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، بتطوير أساليب العمل، والانتقال إلى الأتمتة في المؤسسات الحكومية الرياضية، بما يحقق توفيراً للجهد وزيادة في الإنتاجية واستدامة العمل.
ويهدف نظام العمل الجديد إلى تطبيق منظومة عمل إدارية ذكية متكاملة في التحول الرقمي للمعاملات، وضمان توزيع الأدوار ومعرفة سير إجراءات المعاملات، بالإضافة إلى أرشفة المستندات، وسرعة البحث عنها، والتقليل من استخدام الورق واستهلاك الطباعة في الشركة.
شهد الإطلاق عدد من أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدراء الإدارات والموظفين في النادي، ويتوافق النظام مع معايير أنظمة الجودة والآيزو.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
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