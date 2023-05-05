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«باب» يقتل إسبانيول!

«باب» يقتل إسبانيول!
5 مايو 2023 08:56

إشبيلية (أ ف ب)

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عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات معمّقاً جراح ضيفه إسبانيول الساعي إلى تفادي الهبوط، عندما فاز عليه 3-2، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم.
على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان»، كان إشبيلية سباقاً إلى التسجيل في الدقيقة 22، عن طريق برايان جيل، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهدي زميله الهولندي المغربي الأصل كريم رقيق الضيوف هدف التعادل من طريق الخطأ في مرماه «29».
وظن إسبانيول إنه استعاد زمام الأمور عندما تقدّم في الدقيقة 43، بهدف خافيير بوادو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش.
لكن ركلة جزاء لإشبيلية في الدقيقة 69 ترجمها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بنجاح، أدرك الفريق الأندلسي التعادل، قبل أن يقتل المباراة في أنفاسها الأخيرة بهدف السنغالي باب جييي «88».
ورفع إشبيلية رصيده بهذا الفوز إلى 44 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي إسبانيول في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، مع 31 نقطة.
وجاء الفوز في توقيت مناسب لإشبيلية المدعو لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الخميس المقبل، فيما ستكون مهمة إسبانيول صعبة جداً، إذ أن مباراته المقبل ستكون «دربي كاتالونيا» في الليلة التي يسعى فيها برشلونة لحسم اللقب الأول له منذ 2019، حيث يحتاج الى نقطتين فقط.

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