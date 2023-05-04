بعد 33 عاماً.. نابولي يتوج بالدوري الإيطالي

أوديني (رويترز)

فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 33 عاماً، بعد التعادل 1-1 مع مضيفه أودينيزي، ليتفوق بفارق يستحيل تعويضه على أقرب مطارديه.

وأنهى هذا الإنجاز انتظار المدينة الطويل للتتويج بلقب الدوري، منذ فعلها نابولي بقيادة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا مرتين في موسمي 1986-1987 و1989-1990.

وسجل فيكتور أوسيمن هدفاً في الشوط الثاني، ليضمن نابولي لقب الدوري قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.

ويملك نابولي 80 نقطة ليحسم صدارة الترتيب. ويتأخر لاتسيو صاحب المركز الثاني والذي تتبقى له أيضاً خمس مباريات، بفارق 16 نقطة عن نابولي.

ورفع مشجعو الفريق الزائر في ملعب فريولي لافتات مزينة بصورة الراحل مارادونا، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء المباراة لإطلاق العنان لفرحتهم باللقب الغالي.

وأحبط ساندي لوفريتش معنويات جماهير نابولي، عندما سجل الهدف الافتتاحي بعد 13 دقيقة بتسديدة سكنت الزاوية العلوية اليمنى لشباك نابولي.

وفي الدقيقة 53، تسبب أوسيمن في احتفالات صاخبة بين الجماهير الزائرة، عندما سجل هدف التعادل من كرة مرتدة.

ومع صافرة النهاية، اندفع مشجعو نابولي إلى أرض الملعب للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية مع اللاعبين.