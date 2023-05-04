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الرياضي

الهلال يغازل ميسي بالعرض الرسمي

الهلال يغازل ميسي بالعرض الرسمي
5 مايو 2023 00:02

بوينس أيرس (رويترز)
قال مصدر مقرب من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم، اليوم الخميس، إن ميسي تلقى عرضاً رسمياً للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.
وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنوياً.
ولم يرد الهلال على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
وربطت تقارير وسائل إعلام ميسي البالغ من العمر 35 عاماً، باحتمال العودة إلى نادي طفولته برشلونة، كما ذكرت أن نادي إنتر ميامي الأميركي قد يكون وجهة محتملة لميسي.
وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، أن باريس سان جيرمان لن يمدد عقد مهاجمه الأرجنتيني ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن.
ووقع ميسي على عقد لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، عندما انضم إلى بطل فرنسا في 2021.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي قرروا عدم تفعيل هذا البند.
وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين، بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري يوم الأحد.
وأصبح ميسي سفيراً للسياحة في السعودية منذ مايو الماضي، وخاض مباراة مع باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال في يناير من العام الحالي. ووقع غريمه الأزلى كريستيانو رونالدو عقداً مع نادي النصر السعودي في ديسمبر الماضي، في صفقة ذكرت تقارير أنها تبلغ حوالي 220 مليون دولار سنويا.
وقال مصدر آخر مقرب من ميسي لرويترز إن سان جيرمان عاقبه بالإيقاف، بعد أن أبلغ المهاجم النادي الفرنسي بأنه لن يستمر في باريس بعد هذا الموسم وشعر أن النادي يفتقر إلى مشروع.
وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان لم يكن لديه أي تدريب يوم الاثنين الماضي ضمن جدوله، وأن قرار عقد جلسة مران لم يتخذ إلا بعد أن كان ميسي موجوداً بالفعل في السعودية.
ونفى مصدر مقرب من باريس سان جيرمان ذلك، وقال لرويترز إن ميسي سافر دون إذن من النادي الفرنسي رغم وجود حصة مران يوم الاثنين.
ولم يعلق المصدر على ما إذا كان ميسي قد أبلغ باريس سان جيرمان بالفعل، أنه يعتزم الرحيل في نهاية الموسم. 

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