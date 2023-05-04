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الرياضي

منصور بن محمد يطلّع على استعدادات مونديال الشاطئية

منصور بن محمد يطلّع على استعدادات مونديال الشاطئية
5 مايو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، توفير جميع سبل النجاح لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، «فيفا 2023»، لتكون الأروع في تاريخ هذه البطولة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه مع جوان كوسكو نائب الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، حيث تم استعراض الاستعدادات لتنظيم البطولة المقبلة التي منح الفيفا حق تنظيمها لدولة الإمارات، والتي ستقام في دبي، حيث ستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بعد التنظيم المميز للبطولة في عام 2009. من ناحية أخري قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة «نائباً»، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائباً»، وعضوية اللواء عبدالله علي الغيثي رئيس لجنة الفعاليات بالقيادة العامة لشرطة دبي، وأحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وخوان كاسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «الفيفا».

منصور بن محمد
منصور بن محمد بن راشد
الإمارات
دبي
مونديال الشاطئية
كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
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