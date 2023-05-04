سلطان النيادي يكتب التاريخ كأول ممارس للجو جيتسو في الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

نجح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أمس، في كتابة فصل جديد من فصول الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات باعتباره أول رائد فضاء يمارس رياضة الجو جيتسو خلال مهمته في سبر أغوار الفضاء من مقره في محطة الفضاء الدولية، مرتدياً بدلة رياضة الجو جيتسو «الكيمونو».

وقام سلطان النيادي بنشر مقطع فيديو على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مدته 6 دقائق، ظهر فيه وهو يمارس رياضته المفضلة في محطة الفضاء الدولية، حيث جرى تداول المقطع على نطاق واسع، وحظي في غضون دقائق بآلاف المشاهدات والإعجابات من محبي الرياضة في الدولة وحول العالم.

وأوضح النيادي خلال مقطع الفيديو، أهمية رياضة الجو جيتسو التي تعتبر ركيزة أساسية للتربية الرياضية والبدنية في مدارس الدولة، في تعزيز مهارات الانضباط والتركيز، والإعداد لمهمته التاريخية في استكشاف الفضاء، والتكيف مع مختلف الظروف، وانعدام الجاذبية في طبقات الجو العليا.

ويقول النيادي: «أعشق رياضة الجو جيتسو التي أمارسها منذ أعوام طويلة، وساعدتني هذه الرياضة كثيراً في الإعداد لمهمتي الفضائية والتكيف مع البيئة والظروف السائدة في محطة الفضاء الدولية».

وعاد النيادي بالذاكرة إلى التدريبات التي تخللت التحضير لمهمته الفضائية، واستعانته بأحد الأجهزة التي تحاكي الظروف والوضعيات التي يواجهها رواد الفضاء أثناء الانطلاق والعودة، ويضيف في هذا الإطار: «عندما تكون في الفضاء، فإن التعرض إلى عوامل انعدام الجاذبية يشبه إلى حد ما طبيعة نزالات الجو جيتسو أو الشعور بوجود الخصم جاثماً على صدري، ومن أهم أساسيات الجو جيتسو التي اكتسبتها تنظيم عملية التنفس، واتبعت تلك التقنية أثناء تجربة الجهاز، ولا شك بأن الجو جيتسو ساهمت بتجاوزي لهذه التجربة بنجاح».

وأوضح النيادي، أن شغفه الدائم برياضة الجو جيتسو يؤتي ثماره بعد قضائه شهرين في محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 420 كيلومتراً عن سطح الأرض.

وتابع النيادي الذي يحتفل بيوم ميلاده الـ41 في الفضاء في 23 مايو: «عند الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، فوجئت بأننا نستخدم أقدامنا بشكل أساسي لتحقيق الاستقرار. ومن الأساسيات استخدام أصابع القدمين لتحقيق الاستقرار، وبالتالي يتعين استخدام أصابع القدمين عوضاً عن الكعبين. وعند ممارسة الجو جيتسو في الفضاء أمارس هذه التقنية التي تتيح لي حرية الحركة في جميع الاتجاهات، والتحكم بجسدي بصورة مثالية».

وتابع النيادي حديثه عن رياضة الجو جيتسو وكيف ساعدته في الاستعداد بدنياً للسير في الفضاء، والمضي في صنع التاريخ، وعلق على ذلك بقوله: «خلال ممارسة الجو جيتسو، نحرص على تدريب الساعدين، وهذا ما ساعدني بشكل كبير خلال الأنشطة خارج المركبة والتي تطلبت مني العمل لساعات عدة خارج محطة الفضاء الدولية. فعند السير في الفضاء، نعتمد بشكل أساسي على سواعدنا. وبفضل ممارستي الجو جيتسو لسنوات عديدة وتحسين قوة يديّ، تمكنت من إنجاز هذه المهمة بسلاسة، ونجحت في تطبيق الكثير من الدروس التي تعلمتها من الجو جيتسو خلال تجربتي في محطة الفضاء الدولية».

وتعليقاً على الإنجاز التاريخي الذي حققه النيادي، قال عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو: «فخرنا بإنجازات سلطان النيادي لا حدود له. حيث نجح بشجاعته وذكائه وتواضعه في إنجاز نعتز به ونضيفه إلى سجلنا في الإمارات، ونستلهم منه إنجازات جديدة لدولتنا وشعبنا وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيّبة. وسطّر مثالاً يحتذى به للعالم العربي، وعالم الرياضة، ووضع الجو جيتسو على الخريطة العالمية، ليرتقي بها من بساط المنافسة إلى النجوم».

وأضاف: «نتمنى عودة سلطان النيادي إلى أرض الوطن سالماً غانماً مستكملاً مهمته الفضائية بنجاح، وهو بإنجازاته يمثل فخراً للوطن وقدوة حسنة لأبناء وبنات الإمارات».