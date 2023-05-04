50 دولة تتنافس للفوز بألقاب أبوظبي جراند سلام لـ«الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بصالة مبادلة أرينا جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، والتي تمثل الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للموسم 2022-2023، وتستمر المنافسات حتى الأحد المقبل، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من نحو 50 دولة، تتقدمها الإمارات والبرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة الأميركية.

وتقام جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو على مدار 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول منافسات الناشئين التي تنطلق نزالاتها في الساعة الثالثة عصراً، ويشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات فئة الأساتذة التي تنطلق الساعة 10 صباحاً، فيما تبدأ منافسات اليوم الثالث والختامي في العاشرة صباحاً أيضاً بنزالات فئة المحترفين، وتشهد هذه الجولة تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين والأعلى تصنيفاً في البطولة للموسم الحالي.

تحظى البطولة بأهمية بالغة، كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، و2400 لأصحاب المركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، كما تبلغ قيمة جوائز جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو حول العالم أكثر من 1.5 مليون دولار لأصحاب المراكز الأولى في كل موسم.

من جانبه، قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «تعتبر جولة أبوظبي جراند سلام من أبرز فعاليات المحترفين، ضمن أجندة الجو جيتسو العالمية، وتواصل العاصمة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية للأبطال الذين يتوافدون إليها من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «تشهد هذه الجولة مشاركة واسعة لنجوم الإمارات، الذين يمثلون الرقم الصعب في كل منافسة يخوضونها، حيث يتطلع أبناؤنا وبناتنا لتقديم أداء مميز يليق بهم وبإنجازاتهم التي دأبوا على تحقيقها خلال العقد الأخير».

وأشاد الشامسي بالتعاون المثمر بين اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» في تنظيم واستضافة أهم البطولات والأحداث واحتضان النجوم، ما ساهم في تصدّر العاصمة أبوظبي لمشهد الجو جيتسو العالمي، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.