سيف محمد بن زايد لهجن الرئاسة في «ختامي الوثبة 2023»

عبدالله عامر (الوثبة)

توجت مؤسسة هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ختام منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023» والذي أقيم في نسخته الـ44 وأسدل الستار على فعالياته أمس بأبوظبي.

وأقيم المهرجان على مدار 13 يوماً بمشاركة نجائب الأصايل من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في واحدة من أبرز الأحداث التراثية في المنطقة.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس، لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي للهجن بالوثبة، في اليوم الختامي للمهرجان.

ونجح شعار هجن الرئاسة في حصد الناموس وأغلى رموز المهرجان، بعدما تمكنت «مذيار» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي من حصد سيف صاحب السمو رئيس الدولة للحول المفتوح في الشوط الرئيس الأول، إذ استطاعت خطف الرمز بعد منافسة قوية في الأمتار الأخيرة مع أكثر من مطية، ولكنها عبرت خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 12:02:0 دقيقة، وأهدت الشعار الأحمر الناموس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم.

واحتلت المركز الثاني في شوط الحول المفتوح «سمحة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 12:03:9 دقيقة، فيما جاءت «رسالة» لهجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري بتوقيت 12:04:7 دقيقة.

وأهدى «لوسيل» هجن الشحانية بندقية الزمول المفتوح في الشوط الرئيس الثاني بقيادة المضمر محمد خالد العطية بعدما نجح في الوصول إلى خط النهاية أولاً في الكيلومتر الأخير، وحسم المعركة مع «النادر» من هجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق بن زيتون المهيري، حيث سجل «لوسيل» توقيتاً زمنياً قدره 12:21:09 دقيقة، فيما احتل «الشامي» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي المركز الثالث بتوقيت 12:23:02 دقيقة.

وأهدى علي بن جميل الوهيبي مضمر هجن الرئاسة الناموس والفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وللشعب الإماراتي ومحبي وعشاق الرياضات التراثية بصفة عامة ورياضة الهجن بصفة خاصة.

وأعرب الوهيبي عن سعادته بالتتويج بسيف صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة نجحت في التتويج بأغلى الرموز في ختامي الختاميات، حيث يعد ختامي الوثبة الأفضل والأقوى في ظل مشاركة الآلاف من المطايا ومن نخب الأصايل في عالم سباقات الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن الفوز جاء بفضل التوجيهات والاهتمام المتواصل من معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة وضعت الرمز الغالي نصب عينيها منذ بداية المهرجان في العام الحالي من أجل حصد الناموس.

سلطان بن حمدان: دعم القيادة الرشيدة أوصل سباقات الهجن إلى القمة

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بسيف صاحب السمو رئيس الدولة، كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وقال معاليه: الفوز بسيف صاحب السمو رئيس الدولة حدث غالٍ على قلوبنا، ومناسبة رائعة تستحق الاحتفاء، خاصة أن هجن الرئاسة قدمت أداءً متفرداً في «ختامي الوثبة 2023» وسيطرت على رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، وتوجت ذلك بالسيف الغالي في ختام أغلى المهرجانات، والذي جاء هذا العام متفرداً في كل شيء بفضل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بتطور ونهضة هذه الرياضة التراثية التي أصبحت تحتل القمة بفضل هذه الرعاية الكريمة، والتي لا تقتصر على رياضة الهجن فقط، بل تمتد إلى كافة ضروب الرياضة ومناحي الحياة. وأضاف: فخورون بالإنجاز الكبير الذي حققته هجن الرئاسة، وبالتنظيم الاحترافي العالي، الذي شهده المهرجان، والذي يؤكد كل عام أنه حدث متفرد على الساحة الخليجية، ومحط أنظار الجميع، فضلاً عن أنه ملتقى مهم يحرص على التواجد فيه الجميع، لما يمثله من بوابة قوية لتعزيز روابط الأخوة والمحبة بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يمثل أيضاً مهرجاناً رياضياً واجتماعياً وثقافياً بامتياز.

وهنأ معاليه الموجودين من أبناء القبائل في «ختامي الوثبة» وامتدت تهانيه إلى جميع المشاركين، متمنياً التوفيق لمن لم يوفق في هذا العام خلال العام المقبل، وشدد على أن الجميع فائزون في هذا الملتقى الخليجي المتفرد.

وأشاد معاليه باللجنة المنظمة واللجان العاملة بالمهرجان، وبالإسهام الكبير الذي قدمته اللجان خلال أيام المهرجان، لتؤكد أن الإمارات تملك نخبة من المنظمين المحترفين، وثمن جهود الجميع من مشاركين وشركاء في هذا الحدث الذي خرج في أبهى صورة فنياً وتنظيمياً وإعلامياً وجماهيرياً.

البرطماني: تكتيك مثالي قاد الشعار الأحمر إلى «السيف الغالي»

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن فوز هجن الرئاسة، بسيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي رسم المشهد الأخير في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، لم يكن مفاجئاً، عطفاً على التألق اللافت الذي قدمه شعار الرئاسة وسيطرته شبه المطلقة على الحدث منذ انطلاقته وحتى يوم الختام.

وقال البرطماني: «مذيار» خطفت السيف في نسخته الأولى بمسماه الجديد، وأبقته في خزينة هجن الرئاسة، بينما ذهبت بندقية الزمول إلى هجن الشحانية، وهو الرمز الوحيد الذي فلت من «الشعار الأحمر» في ختامي الوثبة هذا العام، الشوط الأول كان سريعاً وغلب عليه العامل التكتيكي في بداية الشوط وفي العمق، وانحصرت المنافسة فيه بالـ 200 متر الأخيرة بين مضمري هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وعلي بن جميل الوهيبي، وتمكنت «مزيار» مع الوهيبي من خطف السيف ومعانقة الجائزة الكبرى، لتكتب مشهد الختام للمهرجان بأغلى إنجاز، أما بندقية الجعدان فنالها «لوسيل» من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية.

وذكر البرطماني أن نسخة هذا العام من «ختامي الوثبة» جاءت استثنائية كالعادة في درة الميادين، وبينما استحوذت هجن الرئاسة على رموز هجن أصاب السمو الشيوخ باستثناء بندقية الجعدان في الختام، فإن هجن أبناء القبائل تعدد فيها الفائزون، باستثناء شعار «صعب المضمرين» محمد سلطان بن مرخان الذي توج بـ4 رموز، كما أن أغلب هجن أبناء القبائل صاحبة الإنجازات تواجدت في هذا المهرجان، منها ما واصل إنجازاته، ومنها ما لم يكن في الموعد.

وأوضح البرطماني أن الإثارة ومبادرات الوثبة، زادت من التشويق، بجانب أن الجوائز التي خصصت للمحللين، وهي تحضر للمرة الأولى، وبلغت مليون درهم للمركز الأول و700 ألف للثاني و450 ألفاً للمركز الثالث، ثم تتدرج بعد ذلك نزولاً حتى المركز العاشر، خلقت حراكاً إعلامياً كبيراً، بجانب المنافسات المحتدمة على الميدان، وكل هذه العوامل مجتمعة جعلت الحدث كالعهد به في الحفاظ على تميزه وتألقه.