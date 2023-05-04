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الرياضي

«الفرسان» يتسلح بـ «السلسلة 12» في لقاء بني ياس

«الفرسان» يتسلح بـ «السلسلة 12» في لقاء بني ياس
5 مايو 2023 01:18

مراد المصري (دبي)

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كثف شباب الأهلي استعداداته لمباراة بني ياس يوم الأحد المقبل في «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين»، متسلحاً بسلسلة إيجابية من عدم الخسارة، تعد الأطول هذا الموسم، حيث لم يعرف الفريق طعم الهزيمة خلال 12 جولة متتالية، ويأمل «الفرسان» في مواصلة السلسلة بانتصار يضمن به «الدرع الثامن» أو نتيجة إيجابية على أقل تقدير. ومنذ اعتلاء «الفرسان» صدارة الترتيب مرة أخرى في «الجولة 13»، حين حصد لقب «بطل الشتاء» المعنوي، استمر الفريق بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، من دون أن يعرف الخسارة خلال الدور الثاني، لكنه يدرك مخاطرة مواجهة «السماوي»، على اعتبار أنه آخر فريق عرف كيف يحقق الفوز على شباب الأهلي عندما التقيا في «الجولة 12» بالدور الأول.
ولم يسبق أن حقق بني ياس الفوز على شباب الأهلي في الدور الأول والثاني في نفس الموسم في دوري المحترفين، لكن مع تعثر العين في ملعب «الشامخة» في الجولة الماضية، فإن هذا الأمر فرض على «الفرسان» التحضير جيداً لهذه المواجهة، من خلال العمل المستمر خلف «الأبواب المغلقة».
وأكد جايسون دينايير مدافع شباب الأهلي في حديثه لوسائل الإعلام البلجيكية في بلاده، أن تركيزه بالكامل ينصب على مباراتي «الفرسان» المتبقيتين في الدوري، رغم العروض الموجودة لديه على الطاولة من كالياري الإيطالي وجلطة سراي التركي، وقال: أشعر بأنني في أفضل جاهزية خلال آخر شهرين بعد التعافي من الإصابة، وكل اهتمامي في الوقت الحالي على إنهاء الموسم بالشكل المطلوب مع شباب الأهلي، قبل التفكير في أي أمر آخر.
وعانى «المدافع» من سوء التوفيق هذا الموسم بسبب الإصابات المتكررة التي جعلته يشارك في 8 مباريات فقط في مسابقة الدوري، وهو الذي خاض المباراة الأخيرة أمام الوصل، لكن وجوده لم يمنع الفريق من استقبال هدفين في شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

شباب الأهلي
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
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