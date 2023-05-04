شريف عيسى: موعد مع قمة كروية متميزة



أبوظبي (الاتحاد)



أكد شريف محمود سيد عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تبقي دائماً في غاية التميز، وهي تقع على القمة في العلاقات المصرية الدبلوماسية، حيث ترى مصر في الإمارات شريكاً وصديقاً وشقيقاً وداعماً دائماً، وهو ما يعكسه بامتياز التنسيق الرفيع بين القيادتين، والمصير التاريخي المشترك بين البلدين.

وقال: الإمارات دولة ذات سيادة وقيادة متفردة تمارس أدواراً إقليمية ودولية مؤثرة، وتنمو بشكل متسارع، وتزدهر اقتصادياً، وهي مكان مثالي للتسامح والتعايش، حيث يعيش على أرضها ما يزيد على 190 جنسية، ما يدفعنا لتمكين العلاقات معها، وهو ما يتجلى من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القمة.

وأشار عيسى إلى أن الإمارات استطاعت وبامتياز، ممارسة ما يعرف بالدبلوماسية الرياضية، التي أصبحت عنصراً مهما في الترويج للدولة، من خلال استضافة اللقاءات الرياضية المهمة، وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية العالمية، مثل «الفورمولا-1» وبطولات الـ «يو أف سي»، ما يؤكد مكانة الإمارات على الصعيد الدولي، وانعكاساً لثقة الاتحادات الرياضية العالمية في مستوى التنظيم والبنية التحتية والأدوات المتوفرة.

وأوضح عيسى أن الجالية المصرية المقيمة على أرض الإمارات بمختلف انتماءاتها الرياضية، والتي يزيد عددها على الـ 600 ألف مواطن مصري، على موعد مع قمة كروية متميزة، كما أن سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين على موعد مع العديد من الفعاليات العالمية الأخرى الثقافية والاقتصادية المتعددة والمتنوعة على مدار السنة.

وقال: «إن نجاح الإمارات في تنظيم واستضافة كأس السوبر المصري منذ النسخة الأولى التي أقيمت عام 2015 يعد نجاحاً كبيراً، بفضل المنظومة الاحترافية والمتكاملة، والتنسيق منقطع النظير كل حسب اختصاصه».

وأضاف: «على الجميع التحلي بالروح الرياضية، والتنافس الشريف البناء، والتشجيع بطريقة حضارية التي تعكس أخلاق وحضارة الملايين من المصريين، لنقدم رسالة شكر وعرفان إلى الإمارات وشعبها على حفاوة الاستضافة وحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولنكون امتداداً لرسالة الرياضة السامية بين الأمم والشعوب».