كولر: الأهلي لا يشبع





مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف السويسري كولر مدرب الأهلي، مباراة فريقه أمام بيراميدز في «السوبر المصري»، باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بالصعبة، وقال: نعرف قيمة المواجهة وأهميتها بالنسبة للفريقين، ونحن على أتم الاستعداد من الناحية الفنية، وكذلك من النفسية. وأضاف: بالنسبة لنا في الأهلي لا نشبع من الألقاب، ودائماً ننافس على كل بطولة نخوض منافساتها، ومن المؤكد أن لقاء «السوبر» له معايير خاصة للغاية، لاسيما أنه مباراة واحدة، ولا يمكن فيها التعويض، لذلك علينا التركيز التام في اللقاء. وأشار إلى أن لاعبيه لديهم رغبة كبيرة في حصد اللقب، بغض النظر عن المنافس، مؤكداً أنه يعرف بيراميدز جيداً، وسبق وأن واجهه أكثر من مرة، آخرها في نهائي الكأس. وعن اعتذار الزمالك، قال: لا يعنينا من المنافس، وكل ما يهمنا هو التجهيز للمباراة، خاصة أن المنافس ليس بجديد، سواء الزمالك أو بيراميدز، وأعد جماهير الأهلي بتقديم مباراة قوية تليق بالكرة المصرية.