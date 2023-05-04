«الشراكات الاستثمارية» تكتب نجاح أندية «دوري الثالثة»

معتصم عبدالله (دبي)



كتبت الشراكات الاستثمارية لأندية دوري الدرجة الثالثة، قصة نجاح 4 أندية، حجزت المراكز الأربع الأولى، في ترتيب المرحلة الثانية والأخيرة للدوري، وتأهلت إلى «دوري الدرجة الثانية» في الموسم المقبل 2022- 2023، ممثلة في رويال «البطل»، الظاهرة «الوصيف»، إيليت فالكونز «الثالث»، والنجوم «الرابع».

ومثلت النسخة الحالية الثانية في دوري الدرجة الثالثة، منذ قرار اتحاد الكرة في موسم 2019- 2020، إعادة دوري الدرجة الثانية إلى الواجهة، بإعادة إطلاق نسخة جديدة، قبل أن تلحق بها مسابقة دوري الثالثة في موسم 2021- 2022 بمشاركة 12 فريقاً، وصولاً إلى مشاركة 15 فريقاً في النسخة الحالية لموسم 2022- 2023، والذي شهد صعود أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري الثانية.

وبرز على صعيد أندية الثالثة، رويال المتوج بدرع الدوري، والذي يعد في الأصل مشروع شراكة إماراتية مصرية تجمع محمد علي بوجسيم، نجل الحكم الدولي السابق علي بوجسيم، والمصري محمد بغدادي، فيما برز في قائمة داعمي ومستشاري فريق «إيليت فالكونز» صاحب المركز الثالث في الترتيب، والذي يعد بدوره مشروع شراكة اسم باتريك مبوما النجم الدولي الكاميروني السابق.

من جانبه، ذكر المغربي خالد هيدان مدرب فريق الظاهرة وصيف دوري الثالثة وثاني الصاعدين إلى دوري الثانية، أن مشوار الصعود لم يكن سهلاً، مشيراً إلى قوة المنافسة وارتفاع سقف طموحات الفرق، ورغبة معظمها في الترشح لدوري الثانية.

ويرى المدرب أن فريقه استحق الصعود بجدارة، منوهاً إلى أنه كان بمقدوره التتويج باللقب، لكن الحظ لم يخدمه في بعض المباريات، لافتاً إلى أن الفارق بين الظاهرة ورويال صاحب المركز الأول نقطة واحدة.

وأضاف: «في الأخير تحقق الأهم بالصعود إلى دوري الثانية، ونأمل أن يوفق الفريق، وأن يواصل المسيرة حتى الوصول إلى دوري المحترفين».

وأشاد هيدان بدور إدارة النادي وحرصها على تهيئة الأجواء، وتوفير أسباب النجاح للجهاز الفني واللاعبين، والدعم المعنوي الكبير، إلى جانب دور مدير الفريق هاني إدريس وأعضاء الجهاز الفني الذين عملوا معه.

وأكد المدرب المغربي لفريق الظاهرة، أن بيئة العمل الجيدة والصحية ساهمت في الظهور المتميز للفريق، وفي تحقيق الإنجاز.

وعن استمراره مع الفريق، ذكر أنه خاض تجربة جيدة، وكان سعيداً بالعمل مع الإدارة واللاعبين وأسرة النادي بشكل عام، ولن يمانع الاستمرار بطبيعة الحال.

ويملك هيدان سيرة ذاتية جيدة، وسبق له العمل في دوري المحترفين السوداني، كما عمل بالسعودية والعديد من الدوريات.









