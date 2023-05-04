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الرياضي

جزر دبي تحتضن «خامسة» جولات التجديف الحديث

جزر دبي تحتضن «خامسة» جولات التجديف الحديث
4 مايو 2023 21:00

 
دبي (الاتحاد)

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تشهد شواطئ جزر دبي يوم السبت الجولة الخامسة من سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وتشمل المنافسات ما يزيد على 15 فئة متنوعة، تتقدمها سباقات فئات الفردي للرجال والسيدات والشباب تحت 23 سنة وتحت 20 سنة، والناشئين والزوجي «رجال وسيدات وشباب» تحت 23 سنة، وناشئات وناشئين والفرقي «رباعي مختلط وسيدات ورجال»، كما يمنح بعد نهاية المنافسات كأس التفوق العام لأكثر الفرق تميزاً وحصداً للميداليات.
ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالأندية واللاعبين المشاركين واللاعبات المشاركات في البطولة مرة أخرى، ضمن فعاليات وأنشطة روزنامة النادي في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، مشيراً أن انضمام البطولة أضاف الكثير لبرنامج الموسم وأثرى ساحته بتنوع السباقات.
وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: إن الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات تعد محطة مهمة من أجل رفع جاهزية الفرق وانتقاء المواهب للمنتخبات الوطنية، والتي استطاعت في الفترة الأخيرة أن ترسم إنجازات مدوية، من بينها حصول الإمارات على 3 ميداليات قارية في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي التي أقيمت في باتايا التايلاندية الشهر الماضي.
وأكد أن بطولة الإمارات أسهمت في إعداد وتجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية، مبيناً أن المنتخب يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية المقررة في إندونيسيا شهر أغسطس المقبل، وكذلك مشاركة المنتخب في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في هانججو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر. 

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