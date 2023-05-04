مجلس شباب الأولمبية يستعرض سبل تقديم مبادرات رياضية نوعية

دبي (الاتحاد)



استعرض مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز مسيرته خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من مناسبات واستحقاقات مهمة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من مهامه في نشر ثقافة الحركة الأولمبية والتأكيد على أهميتها بين فئة الشباب بالمجتمع، واقتراح المبادرات التي تؤكد على أن الرياضة أسلوب حياة وأساس لبناء الأجيال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد أخيراً بمقر اللجنة بدبي، بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية، وراشد محمد عبدالله رئيس مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد علي المازمي نائب الرئيس، والأعضاء سلطان أحمد المازمي، ومحمد حسن المروي، ومجد محمد البلوشي، وخلود حمدان الحوسني، وماجد سلطان المنصوري، وعلي جابر المرزوقي، وشيخة علي الكعبي.

وثمن الحضور دعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لجميع مجالات العمل الأولمبي، وحرص سموه الدائم على تعزيز التواصل مع الرياضيين وشريحة الشباب، بما يخدم رياضة الإمارات ويعزز حضورها في جميع المحافل الرياضية التي تعلو فيها راية الوطن. وشهد الاجتماع تقديم مادة مرئية شملت محاور عدة لمبادرات مجلس الشباب الأولمبي مثل التثقيف الرياضي الأولمبي، ولقاءات أصحاب المناصب الرياضية، ولقاءات مع نجوم الرياضة العالميين من مختلف الألعاب الرياضية أثناء زياراتهم للدولة، وتواجد عنصر الشباب في الاتحادات المحلية والدولية، ومبادرات رياضة المرأة، والتطوع الرياضي.

وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان على أهمية تواجد مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية في مختلف الفعاليات التي تنفذها اللجنة أو تشارك فيها، بهدف صقل خبراتهم ومعارفهم بطبيعة العمل الأولمبي وما يتطلبه من متابعة واهتمام مستمرين، بما يضمن تكوين قاعدة شبابية تمتلك مقومات ومهارات متنوعة وتجارب وأفكار جديدة تؤسس لمراحل متقدمة خلال مشاركات اللجنة ومسيرتها الحافلة بالأحداث على المستويات كافة.

وتتضمن مهام مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية اقتراح المبادرات والخطط والبرامج التي تسهم في نشر ثقافة الحركة الأولمبية والتأكيد على أهميتها بين فئة شباب المجتمع، واقتراح المبادرات التي تؤكد على أن الرياضة أسلوب حياة وأساساً لبناء شباب المجتمع، وتبني المبادرات الرياضية التي تدعم قيمة الرياضة وتأثيرها في نشر فكر السلام والصداقة والتضامن والمنافسة الشريفة والاحترام المتبادل، واقتراح المبادرات التي تساهم في الارتقاء بالحركة الأولمبية الوطنية في الدولة لتحتل مكاناً ريادياً في ميادين المنافسة المختلفة، وتبني اقتراح المبادرات التي تدعم المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية وترويجها ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات واستثمار طاقات الشباب الأولمبية وتعزيز الهوية الوطنية وخدمة المجتمع.