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اتحاد السباحة ينظم بطولة الدولة للناشئين والعمومي

اتحاد السباحة ينظم بطولة الدولة للناشئين والعمومي
4 مايو 2023 18:00

 

دبي (الاتحاد)

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‎ينظم اتحاد السباحة بطولة الدولة للناشئين والعمومي في أبوظبي على مدار أسبوعين في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، ويشارك في البطولة كافة الأندية المسجلة بالاتحاد، وتقام يومي السبت والأحد على المجرى الطويل (50 م)، على أن يكون الأسبوع الأول للفئات العمرية من 11 إلى 16 سنة.
‎وأكد عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار تنفيذ خطة وبرنامج بطولات الاتحاد المحلية الرسمية للموسم الرياضي لعام 2023، وستقام البطولة لأول مرة في أبوظبي، وهي فرصة كبيرة للفرق من أجل المنافسة، خاصة مع تواجد نادي أبوظبي للألعاب المائية لأول مرة في البطولة، والذي سيكون رافداً بالتأكيد للمنتخبات الوطنية بجانب أندية الدولة، وهو ما يجعل هناك مساحة كبيرة وقاعدة من السباحين المتميزين.

دبي
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اتحاد السباحة
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