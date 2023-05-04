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الرياضي

عبدالسلام يتماثل للشفاء من «كسر الأنف»

عبدالسلام يتماثل للشفاء من «كسر الأنف»
4 مايو 2023 17:30

 
فيصل النقبي (كلباء)

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أكد عبدالسلام محمد مدافع اتحاد كلباء تماثله للشفاء، بعد أن خضع لجراحة في بريطانيا، إثر تعرضه للإصابة بكسر في الأنف، خلال الجولات الماضية من «دوري أدنوك للمحترفين».
وقال إنه اطمأن على نجاح الجراحة من الطبيب المعالج، وبالتالي يعود إلى الملاعب قريباً، بعد الانتهاء من الاستشفاء والراحة.
وتوجه عبدالسلام محمد بالشكر إلى إدارة اتحاد كلباء، على رعايتها واهتمامها ومتابعتها الدائمة للإصابة، وأيضاً إلى زملائه اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري، وكذلك الجماهير، مشيراً إلى أنه يتمنى العودة إلى الملاعب قريباً، حتى يكمل مشواره المتميز هذا الموسم مع «النمور» الذي يقدم مستويات متميزة مع المدرب فرهاد مجيدي.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
فرهاد مجيدي
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