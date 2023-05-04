عبد الله الهاشمي يرحب بالمشاركين في «تحدي الإمارات للجولف»



أبوظبي (الاتحاد)



رحب اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف بجميع الموجودين، ضمن أروقة بطولة الإمارات الدولية للتحدي للجولف، على مستوى مسؤولي اللعبة حول العالم دولياً وقارياً وعربياً، والمدربين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب اللاعبين المشاركين بالبطولة على أرض الإمارات وسط قناعة الجميع بدولة الأمن والأمان والاستقرار، للاستمتاع بأجوائها الجميلة والتنافس الشريف على ملاعبها مكتملة المواصفات الدولية.

وثمن الهاشمي المشاركة الكبيرة لنجوم اللعبة حول العالم، خاصة أن البطولة تشهد مشاركة 154 لاعباً، منهم أكثر من 20 لاعباً، ممن حققوا نتائج وألقاباً دولية، إلى جانب مشاركة العديد من لاعبي الإمارات، وهي فرصة جوهرية لإكسابهم مزيداً من الخبرات، في ظل مشاركتهم، بل الطموح لمنافستهم رغم فارق الخبرات.

وأشار إلى عمق العلاقة والشراكة طويلة الأمد بين اتحاد الجولف ومجموعة الجولة الأوربية، وجولتي «دي بي ورلد» العالمية للجولف، والتي استهدفت المشاركة الكبيرة من اللاعبين العرب من المغرب وتونس ومصر والسعودية.

وأشاد بالروح العالية بين جميع اللاعبين وسط التنافس الشريف، في انطلاق منافسات البطولة، مؤكداً أن تقارب النتائج يعكس قوة المنافسة والمستوى الفني العالي للبطولة، مشيراً إلى أن مواقع اللعبين تشهد تغييراً خلال باقي أيام البطولة.

وأكد تسخير كافة الجوانب اللوجستية والفنية لإنجاح هذا الحدث وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية والفنية في اتحاد الجولف، لتعزيز نجاحات بطولة أبوظبي للتحدي.