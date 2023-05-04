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«أم الألعاب» يستعرض الإنجازات وخطة العمل

«أم الألعاب» يستعرض الإنجازات وخطة العمل
4 مايو 2023 16:30

 
دبي (الاتحاد)

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أكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، حرصهم على ترسيخ الأطر الداعمة، لتحقيق استدامة التوجهات التي تعزز تطور اللعبة وانتشارها، من خلال البرامج التي تستهدف المنتخبات الوطنية والارتقاء بمنظومة العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد في دبي، برئاسة المر، حيث تم استعراض خطة المنتخبات الوطنية في الفترة القادمة، والنتائج الإيجابية والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية في الفئات المختلفة، كما تطرق الاجتماع إلى الخطة الشاملة في التسويق والإعلام.
وحضر الاجتماع فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، وناصر عاشور الأمين العام، وسهيل سالم سويدان المدير المالي، وعلي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، وفيصل أحمد الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.
وأشاد المر بالنتائج التي حققها المنتخب في بطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً للرجال والسيدات، وحصوله على 7 ميداليات ملونة من بينها ذهبية المشي السريع لمسافة 10 كلم، مشيراً إلى المستويات المتطورة والجيدة للاعبين واللاعبات، وخوضهم المنافسات لتحقيق أفضل النتائج وإعلاء رايات الإمارات في هذا المحفل الكبير.
وشدد رئيس الاتحاد على أهمية الجهود التشاركية مع الأندية للارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، والحرص على أفضل الممارسات، من خلال التمثيل المشرف للدولة في الاستحقاقات الخارجية، والحرص على تنفيذ البرامج الداعمة للتطور على مستوى المنتخبات الوطنية.

الإمارات
دبي
ألعاب القوى
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