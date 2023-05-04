«الاستدامة» تزهو في تحدي الإمارات للجولف



أبوظبي (الاتحاد)



يقدم نادي شاطئ السعديات للجولف في أبوظبي، نموذجاً إماراتياً رائداً في تطبيق ممارسات الاستدامة، خلال استضافته بطولة تحدي الإمارات للجولف، ضمن جولة التحدي الدولية، التي انطلقت بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين ونجوم منتخبنا الوطني، في إطار اتفاقية طويلة الأمد بين مجموعة الجولة الأوروبية للجولف واتحاد اللعبة.

ويأتي تقديم هذا النموذج في تنفيذ ممارسات الاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات هذا العام، مؤتمر الأطراف حول المناخ «COP28»، ورفع شعار «عام الاستدامة»، من خلال الالتزام بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية كأولوية قصوى خلال المنافسات الرياضية للبطولة الدولية في نادي شاطئ السعديات للجولف.

ولا يكتفي نادي شاطئ السعديات للجولف بملعب المنافسات العشبي، ولكنه يوفر أيضاً ملاذاً لأكثر من 190 نوعاً من الطيور، وأكثر من 100 غزال تعيش وتتجول بحرية، ونباتات محلية متنوعة، إلى جانب الدور النشط في دعم جهود برنامج الحفاظ على سلاحف منقار الصقر في جزيرة السعديات.

وأوضح كوري فين، مدير الهندسة الزراعية لملاعب الجولف لـ Viya Golf، أن هناك جهوداً بذلت على مدار السنوات الأخيرة لضمان بقاء نادي شاطئ السعديات للجولف نموذجاً رائداً لما يمكن القيام به، وقال: «الأمر ليس هدف النادي فحسب، ولكنه هدف جميع أفراد فريق العمل هنا من أجل أن نقدم الأفضل لهذه الأرض التي تم إنشاؤها هنا، وجعلها ملكية فريدة، عبر إنشاء نظام بيئي من صنع الإنسان يعتني بالبيئة بشكل رائع.»

وأضاف: «النادي وملاعبه خالية من البلاستيك، سواء في المطعم أو ملعب المنافسات، وقبل ثلاث سنوات تحول النادي إلى نظام مائي يعتمد على المياه المعاد تدويرها، وهو أفضل بكثير من الناحية البيئية لأبوظبي، فضلاً عن كونه يوفر تكلفة هائلة للنادي».

وتابع: «مع تغيير المياه، قررنا السير في طريق محاولة أن نكون أكثر استدامة مع عشب أرضية المنافسات الذي نستخدمه هنا، وتم إجراء تحويل منذ 24 شهراً على جميع الممرات والمناطق المحيطة بالملعب، من أجل أن يكون تعامله أفضل مع المياه المعاد تدويرها الجديدة، فهو يقلل من استخدامنا للمياه، وفي الواقع هو عشب أفضل لملعب الجولف».

وختم: «نحن أيضاً نهتم بشكل كبير لمناطق تكاثر سلاحف منقار الصقر التي تقع خارج ملعب الجولف مباشرة، لذلك هناك فترة نقوم فيها بإطفاء أضواء منطقة التصويب جزئياً أو بالكامل، حتى لا نعطل دورة تكاثر هذه السلاحف عند قدومها إلى الشاطئ لوضع بيضها، حيث إنها تتبع ضوء القمر، لذلك يمكن أن ترتبك إذا ذهبت إلى الموقع الخطأ».