سيزار مع «أفضل المراوغين» في العالم!



سلطان آل علي (دبي)



أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية قائمة أفضل 100 لاعب «أقل من 23 عاماً» على مستوى المراوغة في العالم خلال آخر 365 يوماً. وشملت الدراسة 35 دورياً محلياً مختلفاً، وضمت اللاعبين الشباب الأقل من 23 عاماً.

وتم تصنيف الأفضلية بناء على عناصر عدة، أهمها معدل المراوغات ونسبة نجاحها، إضافة إلى الأخذ بالاعتبار مستوى التنافسية لكل دوري ولاعب.

ويتصدر القائمة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وهو أفضل المراوغين تحت 23 عاماً حسب التصنيف، ويقوم فينيسيوس بمراوغة المنافس كل 15 دقيقة و32 ثانية، وبنسبة نجاح 50.3%. ويأتي في المركز الثاني البرازيلي أنخيلو جابرييل لاعب سانتوس الذي يملك معدل مراوغات كل 13 دقيقة و56 ثانية، ونسبة نجاح 64%، وفي الرقمين هو أعلى من فينيسيوس، ولكن مستوى التنافسية في الدوري البرازيلي والإسباني، رجّحت نجم ريال مدريد على سانتوس. وفي المركز الثالث، نجد موهبة بايرن ميونيخ جمال موسيالا الذي يراوغ منافسه كل 20 دقيقة و14 ثانية، وتبلغ نسبة نجاحه في المراوغات 60%، ويليه لاعب أياكس محمد قدوس الذي يملك أعلى نسبة نجاح في المراوغات على الإطلاق بـ77%، في حين أنّ معدل مراوغته للمنافس هو كل 18 دقيقة و10 ثوان.

ويمثل الدوري الإسباني النسبة الأكبر من اللاعبين الموجودين في القائمة بـ11 لاعباً، ضمن الأفضل في المراوغات، يتقدمهم فينيسيوس ورودريجو من ريال مدريد، لويز هنريكي من ريال بيتيس، ونيكو ويليامز من أثليتيك بلباو، وفي المركز الثاني الدوري الإنجليزي والأرجنتيني بـ10 لاعبين.

ويتصدر الأفضلية في الدوري الإنجليزي لاعب برايتون الأرجنتيني فاكوندو، وهو الأصغر في القائمة على الإطلاق، في حين أنّ فيل فودين لاعب مانشستر سيتي يأتي بعده ثانياً.

ولا يمكن ذكر المراوغين من دون الحديث عن النجم الأكثر بروزاً والأفضل على مستوى الدوري الإيطالي، كفاراتسخيليا جناح نابولي الذي حصد النجومية بمراوغاته ومهاراته الاستثنائية.

ومن الأمور الغريبة أنّ الدوري الفرنسي لا يملك إلا لاعباً واحداً فقط في القائمة، وهو دافيد كوستا لاعب لانس، وفي أفريقيا هناك دوري واحد فقط يمثل القارة، وهو الدوري المغربي عن طريق عماد الرياحي الذي يلعب في المغرب الفاسي.

ولا يوجد أي لاعب «تحت 23 عاماً» في القائمة ينشط في الدوريات الآسيوية باستثناء الدوري الإماراتي، وذلك عبر لاعب شباب الأهلي، البرازيلي يوري سيزار.

ويحتل يوري المركز 42 على مستوى أفضل اللاعبين الشباب في المراوغات، ويبلغ معدل مراوغته للمنافس، مرة كل 20 دقيقة و39 ثانية، في حين أن نسبة نجاحه في المراوغات هي 63.3%، وهو في المركز 30 في نجاح المراوغات.

ويعد يوري سيزار أحد اللاعبين المقيمين الذي ينتظر منهم الكثير في دوري أدنوك للمحترفين قياساً على الاسم والإمكانيات، وقد أسهم سيزار في تسجيل 9 أهداف هذا الموسم لشباب الأهلي بالدوري «سجل 4 وصنع 5»، إضافة إلى صناعته 25 فرصة للتسجيل.