جودلفين تستهدف كنتاكي أوكس



محمد حسن (دبي)



حشد فريق جودلفين كتيبة ثلاثية للمنافسة على لقب النسخة الـ 149 من كنتاكي أوكس، الذي يضم أفضل وأقوى مهرات الثلاث سنوات في أميركا والعالم، والذي يستضيفه مضمار تشرشل داونز، بولاية كنتاكي الأميركية مساء الجمعة.

ويتألف ثلاثي جودلفين من «ويت بينت» بإشراف براد كوكس وقيادة فالفين برات، و«بريتي مسشيفاس» بإشراف برندان والش وقيادة تايلور جافليون، و«ميمي كاكوشي» التي انضمت مؤخراً للفريق الأزرق ويشرف على تدريبها سالم بن غدير وسيقودها مايكل برزلونا.

وتعتبر «ويت بينت» الأوفر حظاً فقد تأهلت للمشاركة في السباق بعد اكتساحها الثلاثة سباقات التحضيرية في مضمار أوكلون بارك منذ مطلع العام الحالي، ونالت 170 نقطة في نظام «الطريق إلى كنتاكي أوكس».

أما «بريتي مسشيفاس» فقد حلت وصيف في آخر مشاركة لها بسباق فير جراوندز أوكس للفئة الثانية، لكنها حققت فوزين متتاليين في انتاببل ستيكس وريتشل اليكساندرا ستيكس للفئة الثانية.

وتأهلت المهرة «ميمي كاكوشي» للأوكس بعد تألقها اللافت بمضمار ميدان وتحقيقها لقب أوكس الإمارات قبل أن تحقق لقب الـ 1000 جينيز الإماراتي للمهرات خلال كرنفال كأس دبي العالمي.