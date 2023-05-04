99 دولة تشارك في «عالمية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



تجرى قرعة بطولة العالم للجودو، ظهر يوم السبت، في الدوحة، وتقام المنافسات بصالة علي بن حمد العطية في العاصمة القطرية، من 7 إلى 13 مايو الحالي، بمشاركة 680 لاعباً ولاعبة من 99 دولة حتى الآن، بعد أن حدد الاتحاد الدولي، مشاركة المنتخبات بعدد لا يتجاوز 18 لاعباً ولاعبة.

وضمت القائمة قبل قرعة، 10 دول عربية في مقدمتها منتخب الإمارات الأول، بجانب البحرين، والسعودية، ومصر، والمغرب، وتونس والجزائر، ولبنان، وجيبوتي وقطر مستضيف البطولة.

ويتوقع أن تصل بعثة منتخبنا، غداً، قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد ختام المعسكر، ضمن خطة الاتحاد الطويلة لإعداد المنتخب الأول، في مشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

ويرأس البعثة ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، الذي يحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي تعقد في الدوحة، على هامش بطولة العالم، بمشاركة 112 دولة.

ويضم المنتخب اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، بجانب 5 لاعبين، وهم شفيلي غرام «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري آرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100كجم»، ومعروف ماجو «وزن فوق 100 كجم»، بجانب المدرب فيكتور الذي يحضر قرعة البطولة.

محمد بن ثعلوب



واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، على جاهزية منتخبنا لتصفيات البطولة التي تبدأ صباح الأحد، أملاً في حصد المزيد من نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، حيث يخطط الاتحاد للفوز بميدالية أولمبية جديدة، كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016، والتي حقق خلالها لاعبنا المعتزل توما سيرجيو الميدالية البرونزية في وزن 81 كيلوجراماً.

من جانب آخر، تجرى الجمعة بالدوحة انتخابات اتحاد غرب آسيا للجودو على هامش البطولة، ورشح الاتحاد محمد جاسم سجواني، أمين السر المساعد، لمنصب نائب الرئيس.