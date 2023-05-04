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الرياضي

التميمي يحتفظ بمنصبه الدولي لـ «دورة خامسة»

التميمي يحتفظ بمنصبه الدولي لـ «دورة خامسة»
4 مايو 2023 14:32

 أبوظبي (الاتحاد)

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احتفظ ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، بمنصب أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة تنتهي في 2027، مواصلة لمشواره الذي بدأ منذ عام 2007. وجاء فوزه بـ «التزكية» في الدورة الجديدة، برئاسة المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي الذي فاز أيضاً بثقة الجمعية العمومية التي عقدت بالدوحة علي هامش بطولة العالم، بمشاركة 112 دولة، ومثل «جودو الإمارات» في الاجتماعات محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد.
وتلقى التميمي عقب فوزه تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، مؤكداً أن ثقة الجمعية العمومية مجدداً، بفوز ممثل رياضة الإمارات، يضاف لسجل شباب الدولة الحافل في مختلف المجالات الرياضية الإقليمية والدولية.
وقال ابن ثعلوب إن فوز التميمي بـ «التزكية» يمثل دعماً للجودو الإماراتي الذي قدم التميمي لعضوية الاتحاد الدولي، وأمل حسن بوشلاخ أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي لدورات عدة، ومحمد جاسم سجواني أمين السر المساعد نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للجودو وعضو الاتحاد العربي للجودو.
من ناحيته أعرب التميمي عن شكره وتقديره لمحمد بن ثعلوب لدعمه المستمر والمتواصل وتحفيزه لمسؤولي الاتحاد بشكل عام، وله بشكل خاص، مؤكداً أن تجديد الثقة في عضويته بالاتحاد الدولي يضاف إلى إنجازات الوطن الغالي.

الإمارات
الجودو
محمد بن ثعلوب
ناصر التميمي
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