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الرياضي

عجمان ينشد «السعادة» في «الملعب البرتقالي»

عجمان ينشد «السعادة» في «الملعب البرتقالي»
4 مايو 2023 13:11

 
رضا سليم (دبي)

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يسعى عجمان لإنهاء الموسم بأرقام قياسية جديدة، بالفوز في آخر مباراتين بالدوري أمام الوحدة وشباب الأهلي للوصول إلى «النقطة 50»، ورغم أن الفريق تجاوز حاجز «37 نقطة»، وهو أعلى معدل نقاط حصده في موسم 2018-2019، وحطم الرقم القياسي، وبلغ «النقطة 44»، ليكون أعلى معدل نقاط في تاريخه بدوري المحترفين، إلا أن الصربي جوران مدرب «البرتقالي» ينشد المزيد، من خلال مواصلة النتائج الإيجابية للجولة التاسعة على التوالي.
حيث لم يخسر «البركان» منذ «الجولة 16» أمام الشارقة برباعية، وبعدها خاض 8 مباريات، من دون خسارة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل 3 مرات، بعدما تغلب على دبا 3-2، وبني ياس بنفس النتيجة، وتعادل في 3 مباريات متتالية أمام خورفكان 2-2، والجزيرة 1-1، والبطائح 1-1، ثم عاد ليفوز على الوصل 4-2، واتحاد كلباء 2-0 والظفرة 2-1.
وقفز «البرتقالي» إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة في 6 مواجهات، وسجل 39 هدفاً، ودخل مرماه 34 هدفاً، ويتساوى في النقاط مع الوصل «الخامس»، ولا يبتعد عن «السابع» الذي احتله لأسابيع طويلة سوى نقطتين، حيث يملك الشارقة «42 نقطة»، بينما الفارق مع الوحدة الثالث «4 نقاط»، حيث لدى «أصحاب السعادة» 48 نقطة، ويبحث هو الآخر عن «بصيص الأمل» في سباق القمة، خاصة أن الفارق بينه وبين شباب الأهلي «المتصدر» 3 نقاط فقط.
ويتصدر قائمة هدافي عجمان وليد أزارو «13 هدفاً»، يليه فراس بالعربي «11 هدفاً»، وبريستيج مبونجو «7 أهداف»، وعلي مدن «5 أهداف» وهدف لكل من ميرال وعصام فايز وعبدالله صالح والأخير صاحب هدف المواطنين الوحيد في الفريق منذ بداية الموسم حتى الآن.

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