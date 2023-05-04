نيمار يرد على الإساءات بـ «عبارة فلسفية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أدان باريس سان جيرمان الفرنسي، موقف بعض جماهيره التي وجهت السباب إلى الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، والفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني، خلال مظاهرة نظمتها رابطة «ألتراس باريس» أمام مقر النادي.

كما أدان النادي الباريسي تجمع بعض المشجعين أمام منزل البرازيلي نيمار دا سيلفا، وتوجيه السباب له، والسخرية من إيقاع حياته، وكثرة إصاباته، وهما أكثر ما أثار حفيظة هذه الجماهير.

وترجع حالة التوتر الشديد الذي أصاب جماهير النادي، إلى غضب الجماهير من النتائج الأخيرة للفريق في الدوري الفرنسي، وآخرها خسارته 1-3 من لانس، واحتجاجاً على سفر ليونيل ميسي، من دون إذن إلى السعودية، من أجل الترويج للسياحة.

وأرادت الجماهير بهذه المظاهرة توجيه أكثر من رسالة، تعلن فيها رغبتها في التغيير ليس على مستوى الفريق الكروي فقط، وإنما على مستوى الإدارة.

وأوضح النادي الباريسي أن الإدارة تدين بقوة وحزم هذه التصرفات المسيئة، والتي لا يمكن التسامح معها، من جانب مجموعة صغيرة من الأفراد.

وقال: أياً كانت الخلافات أو الاختلافات، ليس هناك مبرر لمثل هذه الأفعال والتصرفات.

وأشار إلى أن النادي يعلن دعمه ومساندته الكاملة للاعبيه وجهازه الفني وكوادره الرياضية.

وإذا كان جالتييه وميسي لم يصدر عنهما أي رد فعل إزاء التجاوزات والإساءات من جانب جماهير «الألتراس»، فإن نيمار رفض التزام الصمت، أوعدم الرد على بعض الجماهير التي تجمعت حول منزله، مطالبة برحيله وتوجيه السباب له.

ونشر نيمار عبر حسابه على «إنستجرام» جملة فلسفية تقول: لا تترك الناس يجرونك إلى عاصفة غضبهم، اجذبهم أنت إلى سلامك وهدوئك. ومن جهة أخرى، أبدى نيمار سعادته بموقف الإعلام البرازيلي منه، وأشاد بما ذكرته شبكة «تي إن تي» عن رغبتها في رؤية نيمار مجدداً مع ميسي في النادي «الكتالوني».

وعمل نيمار إعجاباً ومشاركة لحديث الشبكة البرازيلية التي ذكرته بالأيام الخوالي في «الكامب نو» من 2013 إلى 2017، والتي حصل خلالها على أكثر من بطولة مع «البارسا»، أهمها دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» في 2015.

يذكر أن نيمار وصل إلى باريس سان جيرمان في 2017، وقام بتمديد عقده قبل عامين حتى 2027.