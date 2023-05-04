ميسي.. «1 من 3»!

باريس (أ ف ب)

بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، يملك النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي عدداً من الخيارات بين السعودية، والولايات المتحدة وحتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادة «البرغوث»، رغم الصعوبات المالية لخطوة مماثلة.

برشلونة مع الاقتراب من انتهاء عقده مع سان جيرمان الذي أوقفه عدة أيام لسفره إلى السعودية دون الحصول على موافقة، تواصل الصحف الإسبانية الحديث عن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة.

يحلم ميسي بالعودة إلى «كاتالونيا» بعمر السادسة والثلاثين، ولا يزال جمهور ملعب «كامب نو» متمسكاً بهذا الأمل، وفي عدّة مناسبات خلال الأسابيع الماضي، صدحت جماهير النادي باسم الأيقونة ميسي.

لكن العملية معقّدة بالنسبة لبرشلونة، بسبب المخاوف المالية، بحسب يومية «موندو ديبورتيفو»، لا يزال النادي في انتظار مصادقة رابطة الدوري الإسباني على «خطة الجدوى» التي تتضمّن التمديد للاعبين جافي، الأوروجوياني رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو، بالإضافة إلى عودة ميسي.

لكن كي يتمكن من تسجيل اللاعبين دون تخطي سقف الرواتب، يتعيّن على برشلونة تخفيض إنفاقه بواقع 200 مليون يورو.

من أولى قرارات برشلونة نحو تحقيق هذا الهدف، إغلاق قناته التلفزيونية «بارسا تي في» في 30 يونيو، وبحسب النادي، تخسر القناة 13 مليون يورو سنوياً، لكن بحسب الموظفين الذين يجد كثيرون منهم نفسه عاطلاً عن العمل، لا تتعدى الخسائر الستة ملايين يورو.

وعبّر الرئيس الجدلي لرابطة الدوري خافيير تيباس عن شكوكه حيال عودة الأرجنتيني، عندما قال لقناة «أر أم سي سبورتس»: «حتى اليوم، تبدو لي عودة ميسي معقّدة، برشلونة ليس مثل باريس سان جيرمان.

لمّ الشمل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والتسويق لملف ترشيح محتمل لاستضافة المونديال في السنوات المقبلة يبدو تحدياً، لكن السعودية قادرة على تحقيقه.

أشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضاً مغرياً لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنوياً لجلب بطل العالم المتوج في ديسمبر الماضي في قطر.

بعد عقد رونالدو مع النصر، لم تعد الشكوك كبيرة حول تقديم عرض مماثل أو أفضل لميسي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

الاحتمال الثالث أن يلعب ميسي في إنتر ميامي، ويساعد هذا الخيار على تقريب العائلة من ميامي، حيث يملك ميسي قاعدة صلبة، لاعب سان جيرمان السابق الإنجليزي ديفيد بيكهام هو أحد مالكي امتياز النادي، وقد ظهر نجم مانشستر يونايتد السابق أخيراً في مركز «كان دي لوج» الخاص بتمارين سان جيرمان، يلتقط الصور مع الأرجنتيني.

قال مدرّب إنتر ميامي الإنجليزي فيل نيفيل في نهاية فبراير الماضي «لا أنفي أن هناك بعض الصحة في الشائعات حول الاهتمام بميسي، ستكون إضافة هائلة بالنسبة للدوري الأميركي».