هالاند يزور الشباك كل 71 دقيقة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والملقب بـ «الفتى الذهبي» العزف على أوتار المتعة والإثارة والتشويق في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بفضل الأهداف الغزيرة التي يسجلها في شباك المنافسين من جولة إلى أخرى.

وبعد أن حطم رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي سجل 32 هدفاً خلال موسم واحد في الدوري، ها هو يتخطى الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد على الإطلاق، والمسجل باسم «النجمين المخضرمين» آلان شيرار وأندي كول «34 هدفا»، والذي ظل صامداً لسنوات طويلة، وإذا به يصل إلى «الهدف 35»، خلال مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 28 للمسابقة، والتي انتهت بفوز «السيتي» 3-صفر.

ويعني الرقم أن هالاند لم يحطم فقط الرقم القياسي في دوري الـ20 فريقاً «38 مباراة»، قبل نهايته بـ 7 مباريات، وقدرته على زيادة الحصيلة في قادم المباريات، وإنما حطم أيضاً الرقم القياسي المسجل في دوري الـ 22 فريقاً «42 مباراة»، ما يضعه على رأس الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي منذ نشأته.

والمدهش إن هالاند يحرز أهدافه بمعدل لا يصدق، إذ يسجل 25. 1 هدف كل 90 دقيقة «أي كل مباراة»، بينما يسجل هدف كل 49. 71 دقيقة فقط، وهو معدل غير مسبوق في الدوري الإنجليزي.

وبهدفه الـ 35، بات «الفتى الذهبي» يُحلق منفرداً على قمة هدافي «البريميرليج» هذا الموسم، وبفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام «25هدفاً»، و15 هدفاً عن إيفان توني هداف برينتفورد «20هدفاً»، ومحمد صلاح «18هدفاً»، وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد «16هدفاً، مع ملاحظة إنه لا تزال هناك 7 مباريات على انتهاء المسابقة، وبمقدور هالاند أن يصل في ختام البطولة إلى «رقم أسطوري» لا يمكن تحطيمه عبر عشرات السنين، وربما نهائياً.