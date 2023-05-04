السناني: الألقاب طموح «الإمبراطور» في الموسم الجديد



معتصم عبدالله (دبي)



يقف خالد السناني حارس الوصل، على مسافة مباراة واحدة من تحقيق أطول سلسلة مشاركة متتالية في مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما يقوده فريقه صاحب المركز الخامس في الترتيب، برصيد 44 نقطة، في مباراته المرتقبة أمام مضيفه العين مساء الأحد المقبل، على «استاد هزاع بن زايد» في قمة «الجولة 25».

وتحمل المباراة المرتقبة «الرقم 25»، في سلسلة المباريات المتتالية للسناني في الدوري، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، مع فريقه الحالي الوصل، حيث يعد الحارس صاحب الـ 33 عاماً واحداً من بين 6 لاعبين فقط في الدوري بـ «العلامة الكاملة» برصيد 2160 دقيقة في الجولات الـ 24 الماضية.

وتضم القائمة إلى جانب السناني، ثلاثي حراسة المرمى عيسى أحمد «اتحاد كلباء»، فهد الظنحاني «بني ياس»، أحمد حمدان «خورفكان»، والمدافع الصربي ساشا «بني ياس»، والمدافع البرازيلي كلاوديو رافايل «الظفرة».

وتوقف أفضل رصيد لمشاركات السناني السابقة في «دوري المحترفين»، عند حاجز الـ 24 مباراة مع فريقه السابق الظفرة موسم 2018- 2019، في الوقت الذي تبدو فيه الفرصة مواتية أمام اللاعب، لكسر رقمه في الجولة المرتقبة للدوري أمام العين، وتعزيز المشاركة في مباراة الجولة الأخيرة أمام خورفكان على ملعب «زعبيل».

وعبر السناني عن سعادته بمشواره الحالي مع «الإمبراطور» في موسمه الأول، وقال: «أعتقد أننا قدمنا موسماً استثنائياً، رغم عدم التتويج بالألقاب»، وأن تطور أداء ونتائج الفريق في الموسم الماضي، مقارنة بمنافسته على أغلب ألقاب الموسم الحالي، دليل كافٍ على تغير الطموح، في ظل دعم الإدارة والوقفة الصلبة لجماهير النادي».

وقال: «طموحاتنا الحالية في الدوري تتلخص في تحقيق مركز أفضل، وحصد نقاط المباراتين المتبقيتين، مع الوعد بتحقيق الألقاب في الموسم الجديد 2023- 2024»، لافتاً إلى أن دعم جمهور الوصل مثلّ حافزاً للفريق، وله شخصياً في موسمه الأول مع «الإمبراطور».