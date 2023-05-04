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الرياضي

الريال وبيلينجهام.. «الصفقة انتهت»!

الريال وبيلينجهام.. «الصفقة انتهت»!
4 مايو 2023 08:57

مدريد (أ ف ب)

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اقترب ريال مدريد الإسباني من حسم التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب الوسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، من بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك وفق وسائل الإعلام الإسبانية التي أفادت أن الصفقة ستُحسم قريباً.
ويُعتبر ابن الـ19 عاماً من أبرز الوجوه الواعدة في عالم كرة القدم حالياً، ما جعل ريال مدريد مستعداً لضمه مقابل 100 مليون يورو، لكن دورتموند يطالب بالمزيد حسب التقارير.
وتألق بيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي، خلال مونديال قطر نهاية العام المنصرم، ما زاد من اهتمام الأندية الكبرى فيه، بينها مواطنه مانشستر سيتي.
وانضم لاعب الوسط إلى دورتموند، حين كان في السابعة عشرة من عمره، قادماً من فريق المستوى الثاني الإنجليزي برمنجهام، مقابل 29 مليون يورو، في طريقه ليصبح من الركائز التي لا غنى عنها في الفريق الألماني.
وأفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه لن يتم الإعلان عن أي صفقة بين ريال ودورتموند، حتى نهاية الدوري الألماني، لاسيما أن فريقه الحالي يتخلف بفارق نقطة فقط عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر بطل المواسم العشرة الماضية.
ويبحث ريال عن إيجاد البديل في وسط الملعب، من أجل خلافة المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش «37 عاماً»، والألماني توني كروس «33».
وضم النادي الملكي الثنائي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني، خلال فترتي الانتقالات الصيفية الأخيرتين، فيما تخلى عن البرازيلي كاسيميرو لمصلحة مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وسجل بيلينجهام 21 هدفاً في 130 مباراة خاضها بألوان دورتموند منذ انضمامه اليه عام 2020.

 

جود بيلينجهام
لوكا مودريتش
ريال مدريد
كاسيميرو
توني كروس
بروسيا دورتموند
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