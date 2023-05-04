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«قلب الطاولة» يمنح آينتراخت فرانكفورت «النهائي التاسع»

«قلب الطاولة» يمنح آينتراخت فرانكفورت «النهائي التاسع»
4 مايو 2023 08:48

شتوتجارت (أ ف ب)

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قلب آينتراخت فرانكفورت الطاولة على مضيفه شتوتجارت، ولحق بلايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، بالفوز عليه 3-2 في نصف النهائي.
وأنهى آينتراخت فرانكفورت الشوط الأول متخلفاً بهدف البرتغالي تياجو توماش، بعد تمريرة من جوشوا فاجنومان «19»، لكنه رد في الشوط الثاني، وأدرك التعادل عبر الفرنسي إيفان نديكا، إثر تمريرة من مواطنه راندال كولو موانيه «51».
ثم وضع الياباني دايشي كامادا الضيوف في المقدمة، بتسديدة من خارج المنطقة، بعد أربع دقائق فقط «55»، قبل أن يضيف كولو موانيه الثالث من ضربة جزاء انتزعها بنفسه «77».
وكانت الأمسية فرنسية بامتياز، إذ قلص إنزو ميو الفارق لشتوتجارت بتسديدة من خارج المنطقة «83»، لكن ذلك لم يكن كافياً لإسعاد 47500 متفرج احتشدوا في الملعب لمساندة فريقهم الذي يعاني «الأمرين» في الدوري، من أجل محاولة التأهل الى النهائي الأول منذ 2013، والإبقاء على آماله باللقب الأول منذ 1997.
وبعد طرد الكرواتي بورنا سوسا من صفوف شتوتجارت في الدقائق الخمس الأخيرة «85»، باتت مهمة الضيوف أسهل، وحسموا في النهاية بطاقتهم إلى النهائي التاسع في تاريخهم المتوج بخمسة ألقاب، آخرها عام 2018.
ويقام النهائي في الثالث من يونيو على الملعب الأولمبي في برلين، حيث سيلتقي آينتراخت فرانكفورت مع بطل الموسم الماضي لايبزج الفائز على وصيفه فرايبورج 5-1، رغم النقص العددي في صفوفه.
وفي مباراتيهما ضمن منافسات الدوري هذا الموسم، تبادل الفريقان الفوز، حيث حسم آينتراخت فرانكفورت المواجهة الأولى برباعية نظيفة، قبل أن يخسر إياباً على أرض منافسه 1-2.

 

كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت
شتوتجارت
لايبزج
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