هالاند: أصاب بـ «الجنون»!



لندن (أ ف ب)

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بقيادة مهاجمه التاريخي النرويجي إرلينج هالاند الذي أسهم، بفوز فريقه على ضيفه وستهام 3-صفر، في مباراة «مؤجلة» من «المرحلة 28».

ودوّن هالاند اسمه بأحرف من ذهب في سجلات «البريميرليج» بانفراده بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل خلال موسم واحد في الدوري، بتسجيله هدفه الـ 35 والثاني لفريقه 2-صفر في الدقيقة 71، بعد تمريرة من جاك جريليش، محطماً الرقم السابق الذي سجله في موسم من 42 مرحلة عوضاً عن الصيغة الحالية «38» كل من أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994، وآلن شيرر مع بلاكبيرن في الموسم التالي «34 هدفاً لكل منهما».

قال هالاند: لا أفكر في كل هذه الأرقام القياسية، سأصاب بالجنون»،

سأذهب إلى المنزل الآن، وألعب بعض ألعاب الفيديو، وأتناول الطعام ثم أخلد للنوم.

ولم يحتج هالاند سوى إلى 31 مباراة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وقيادة فريقه إلى الصدارة برصيد 79 نقطة متقدماً بفارق نقطة على أرسنال مع مباراة أخرى مؤجلة في جعبته، ما يجعله الأوفر حظاً للاحتفاظ باللقب.

ورفع المهاجم ابن الـ 22 عاماً عدد أهدافه في مختلف المسابقات إلى 51 هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1931.

ويجب أن نعود إلى موسم 1966-1967 من أجل إيجاد هداف أغزر في موسم واحد في النخبة، وهو الويلزي رون ديفيس مع ساوثهامبتون «37 هدفاً».

وما زال هالاند بعيداً عن الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي في جميع العصور الذي حققه مهاجم إيفرتون الأسطوري ديكسي دين مع 60 هدفاً في موسم 1927-1928 «42 مرحلة».

وأكد «السيتي» صعوبة التغلب عليه في حصنه ملعب «الاتحاد»، حيث فاز في جميع مبارياته الـ 13 التي خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل 47 هدفاً وتلقت شباكه 6 فقط.

ويعيش «السيتي» الذي بلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب أمام ريال مدريد الإسباني، فترة ذهبية، إذ فاز في 14 من مبارياته الـ 15 الأخيرة على الساحة المحلية، إن كان في الدوري أو في مباريات الكؤوس، كما حقق 9 انتصارات توالياً في «البريميرليج».

مع صافرة النهاية، طلب جوارديولا من جميع لاعبيه تحية هالاند أمام ناظري والده لاعب السيتي السابق بين 2000 و2003 الذي تواجد في المدرجات.

قال المدرب الإسباني «في كرة القدم عندما تكون هناك مناسبة خاصة علينا أن نظهر كم هي متميزة».

وأضاف: نحن سعداء للغاية من أجله، لأنه من دواعي سروري العمل معه والتواجد معه، والجميع سعداء بوجوده معنا، سيتم كسر الرقم القياسي في المستقبل، ربما عن طريقه أيضاً.