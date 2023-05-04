أتلتيكو يزيح «الريال» عن «الوصافة»

مدريد (أ ف ب)



استفاد أتلتيكو مدريد على أكمل وجه، من سقوط جاره اللدود ريال مدريد أمام ريال سوسيداد صفر-2، ليزيحه عن «الوصافة»، بفوزه الكبير على ضيفه قادش 5-1، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي ظل تغريد برشلونة في الصدارة، وحصوله على فرصة حسم اللقب، بفوزه في المرحلة المقبلة «الأحد» على جاره إسبانيول، يتنافس ريال وأتلتيكو على «الوصافة الشرفية»، بما أنهما ضامنان مشاركتيهما في دوري الأبطال، نتيجة الفارق الكبير مع فياريال «الخامس».

واستغل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني سقوط ريال مدريد للانقضاض على «الوصافة» بفارق نقطة، بعد فوزه الثالث توالياً، والذي تحقق على حساب قادش، بفضل «ثنائية» المتألق الفرنسي أنطوان جريزمان «2 و27» الذي بات رابع أفضل هدافي النادي في تاريخ الدوري «110»، وأهداف ألفارو موراتا «49»، والبلجيكي كاراسكو «57 من ركلة جزاء»، والأرجنتيني ناهويل مولينا (73)، فيما سجل الهندوراسي أنتوني لوسانو «72» هدف الضيوف الوحيد.

وأنقذ فالنسيا، المهدد باللعب في الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 1986-1987، نقطة على حساب ضيفه فياريال الذي يحاول البقاء في صراع التأهل الى دوري أبطال أوروبا، وذلك بالتعادل معه 1-1.

وبقيادة المدرب روبن باراخا الذي استلم منصبه في منتصف فبراير خلفاً للإيطالي جانورو جاتوسو، نال فالنسيا نقطته السابعة من آخر أربع مباريات بفضل البرازيلي صامويل لينو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 72، بعدما كان فياريال البادئ بالتسجيل، قبل 10 دقائق عبر السنغالي نيكولاس جاكسون.

وبهذا التعادل، رفع «الخفافيش» رصيده إلى 34 نقطة، في المركز السابع عشر، بفارق ثلاث نقاط موقتاً عن إسبانيول الثامن عشر وخيتافي التاسع عشر.

وقد تكون المباراة ضد إسبانيول في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة مصيرية لفالنسيا الذي تنتظره مواجهتين صعبتين في آخر خمس مراحل أمام ريال مدريد حامل اللقب وريال بيتيس الذي يقاتل من أجل المشاركة القارية، على غرار فياريال الذي باتت مهمته صعبة في اللحاق بريال سوسيداد، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، إذ يتخلف عن النادي الباسكي بفارق 7 نقاط بعد فوز الأخير على ريال مدريد.

وبات خيتافي على المسافة ذاتها من فالنسيا، لكن خلفه بفارق الأهداف فقط، بعدما حقق فوزه الثامن للموسم، وجاء على حساب ضيفه سلتا فيجو بهدف للتركي أنيس أونال «3 من ركلة جزاء»، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في آخر 13 دقيقة، بعد طرد الغاني جوزف أودو «77».