لجنة جائزة «الشارقة الرياضي» تبحث خطة العمل

الشارقة (الاتحاد)

عقدت لجنة جائزة مجلس الشارقة الرياضي للاستدامة اجتماعها الأول مع منسقي الأندية، إيذاناً ببدء أعمال الجائزة التي أطلقها المجلس بمناسبة عام الاستدامة في الإمارات.

ترأست الاجتماع مريم يوسف الحوسني رئيس الجائزة، بحضور كل من الدكتور نواف وبدان أخصائي الدراسات والبحوث وحمد أحمد الحوسني مدير الجائزة، وهاني القاسم أخصائي الجوائز والبرامج، بجانب 26 منسقاً وممثلين عن 18 نادياً رياضياً وتخصصياً هي الشارقة والبطائح والحمرية والذيد والمدام وخورفكان ودبا الحصن ومليحة والشارقة الرياضي للمرأة واتحاد كلباء وشركتي خورفكان وكلباء لكرة القدم والشارقة الثقافي للشطرنج، والشطرنج والثقافة للفتيات والصقارين ورياضات الدفاع عن النفس والشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي السيارات القديمة.

وقالت مريم الحوسني، إنه تم خلال الاجتماع شرح الدليل والمعايير الخاصة بالجائزة، والتي ستحكم المفاضلة بين المشاركين، كما تم استعراض ملاحظات واستفسارات الأندية، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم ورش عمل توعوية في فئات الجائزة التي تتناول الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي والمالي لاستدامة المؤسسة الرياضية، من خلال معايير تشمل الأخلاقيات والنزاهة والحوكمة ومجلس الإدارة وإشراك الشركاء لتحقيق أهداف التنمية.

وأشادت بتجاوب وتفاعل الحضور، وحماس الأندية لمعرفة تفاصيل الجائزة، وتقديم ما يساهم بالفوز بجوائزه ضمن الشروط والمعايير المعتمدة لها.

يذكر أن الجائزة تستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الموارد الطبيعية والمالية وتكريس الاستخدام الأمثل لها من خلال أسس وآليات عملية، وأطلقها المجلس، ليواكب اعتماد حكومة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد».