11 لاعباً يمثلون الإمارات في كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر

دبي (وام)

تأهل 3 لاعبين من البطولة التصنيفية السادسة لتمثيل منتخب الإمارات في بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، والمقررة بالرياض من 22 إلى 29 مايو الحالي. وشارك في البطولة التصنيفية، التي نظمها اتحاد البلياردو والسنوكر، 24 لاعباً من المصنفين الأوائل على مستوى الدولة، وفاز عبد الله جمعة بلقب البطولة، وحصد طلال شاهين المركز الثاني، وحميد جابر المركز الثالث، وتأهل اللاعبون الثلاثة لتمثيل المنتخب في بطولة الاتحاد العربي.

ومن المقرر أن يمثل منتخب البلياردو في البطولة 3 لاعبين كبار، و3 ناشئين عن طريق التصفيات. وتتواصل منافسات البطولة التصنيفية للسنوكر لاختيار لاعبي الإمارات للسنوكر المشاركين في ذات البطولة، ومن المقرر أن يتأهل 3 لاعبين من البطولة لتمثيل المنتخب في البطولة العربية، علاوة على لاعبين اثنين من الناشئين سيتم اختيارهما من قبل الجهاز الفني للمنتخب، ليصل إجمالي لاعبي الإمارات المشاركين بالبطولة العربية إلى 11 لاعباً في البلياردو والسنوكر.