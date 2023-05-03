مجلس إدارة نادي الشارقة: شكراً محمد بن زايد

علي معالي (الشارقة)

توجّه مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة علي سالم المدفع، بالشكر والامتنان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على استقبال الفريق الأول لكرة القدم، المتوّج ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، في العاصمة أبوظبي.

وثمن علي سالم المدفع، استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، فريق الشارقة، مؤكداً أنه الحافز الأكبر لتقديم المزيد من النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة، على مستوى المشاركات المحلية والخارجية، وأن يمثل الشارقة رافداً أساسياً للمنتخب، خلال مشاركاته القارية والدولية.

أعرب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة الذي يدعم جميع الرياضات والرياضيين في الدولة، مشيراً إلى أن كلمات سموه ورسائله الإيجابية تشكل دافعاً لمجلس الإدارة واللاعبين لتقديم المزيد وحصد الانتصارات والبطولات، والوجود المستمر على منصات التتويج.

وأشار المدفع إلى أن لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، ما هو إلا تتويج لكل عمل، تم خلال الفترة الماضية، والجهود التي بذلها كل من أسهم في تتويج الفريق بطلاً لـ «أغلى الألقاب».

وجاءت فرحة جميع لاعبي الشارقة غامرة بالاستقبال، مؤكدين أن مصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الفوز الكبير بعد التتويج باللقب العاشر لكأس سموه الغالية.

وقال عادل الحوسني، حارس الفريق، والذي لعب دوراً كبيراً في الفوز بالمباراة النهائية: «من أسعد اللحظات أن تقف أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتكريم ليس دافعاً للموسم الحالي فقط، بل لكل المواسم المقبلة، ولحظة لا تنسى في تاريخي الكروي الممتد لسنوات طويلة، وأيضاً الدافع الأكبر للأجيال المقبلة لنيل هذا الشرف ومصافحة صاحب السمو رئيس الدولة».

وهنأ عبدالله غانم، مدافع الفريق، نفسه بهذا التكريم، وقال: «مصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شرف لأي رياضي، وحديث سموه معنا يبعث داخلنا الكثير من التفكير الإيجابي للمستقبل، ويدفعنا أيضاً إلى المزيد من الألقاب، وتظل هذه الذكرى باقية وممتدة في تاريخنا الكروي، وبطبيعة الحال فإن (الملك) الشرقاوي استطاع خلال الفترة الماضية تأكيد ذاته، من خلال رغبة مؤكدة من جميع أطراف النادي، والعمل بقوة على عودة (الزمن الجميل)».

وعبّر لاعبو «الملك» من الأجانب عن سعادتهم البالغة، من خلال التواصل الاجتماعي، بنشر الصور من الاستقبال.

وخرجت جماهير «الملك» لتؤكد عميق الشكر والامتنان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تعايشت الجماهير مع الاستقبال لحظة بلحظة، فرحة بهذا التقدير الكبير والحفاوة البالغة.