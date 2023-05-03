«الظبي» تعانق سيف «الحول المفتوح» في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الهجن، منافسات ختام هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أُقيمت أمس، لليوم الثاني عشر على التوالي.

وشهد اليوم قبل الأخير من المهرجان، إقامة ثمانية أشواط، تنافست خلالها المطايا على رموز سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، لمسافة ثمانية كيلومترات في الميدان الغربي بالوثبة في العاصمة أبوظبي.

وتمكن شعار منصور محمد منصور السيف الخيارين، من التألق في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل بالمهرجان، ونجح في انتزاع سيف مهرجان ختامي الوثبة في منافسات أبناء القبائل، وأغلى رموز المهرجان، عن طريق «الظبي» التي حسمت اللقب في الشوط المفتوح للحول، بعد صراع قوي وشرس مع أكثر من مطية، لتضيف السيف الثاني لها هذا الموسم، بعد سيف ختامي المرموم الذي أُقيم فبراير الماضي.

ونجحت «الظبي» في خطف السيف في الأمتار الأخيرة، وعبرت خط النهاية مسجلة 12:10:05 دقيقة، وهو أفضل توقيت زمني في شوط الحول، لتحصد الرمز الأقوى، بالإضافة إلى 5 ملايين درهم، متفوقة بفارق أقل من ثانية عن «مهمة» لأحمد سلطان الحلامي التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 12:11:04 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «هوايل» لسيف محمد زايد الخيارين.

وفي الشوط الرئيس للزمول المفتوح، نجح شعار أحمد مطر ماجد الخييلي في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية بقيمة مليوني درهم، بوساطة «وابل» الذي تمكن من خطف المركز الأول في زمن 12:37:06 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «مستحيل» لأحمد راشد الخيال الطنيجي، واحتل المركز الثالث «عساف» لسالم ماجد راشد المدهوشي.

وحصدت «الوسمية» المملوكة لراشد سعيد سهيل بن دليوي الكتبي خنجر الحول المحليات بتوقيت 12:19:7 دقيقة، وحسمت المعركة مع منافستها الرئيسية «سمحة» لحميد سلطان النيادي التي كانت قريبة من الفوز، ولكن «الوسمية» خطف اللقب في اللحظات الحاسمة.

وانتزع «منحاش» لمحمد سيف بالشاوي الغفلي ناموس وشداد الزمول المحليات، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم، بعدما أنهى مسافة الشوط في 12:42:02 دقيقة، بعد منافسة مع «ملبي» المملوك لحمد غانم حمودة الظاهري الذي احتل المركز الثاني، وثالثاً جاء «متعود» لعلي حمد مقارح.

وشهدت المنافسات إقامة أربعة أشواط للحول والزمول الإنتاج المحليات والمهجنات، إذ حلقت «الوارية» المملوكة لحمد نهيان سالم العامري بخنجر الحول المحليات الإنتاج، إلى جانب مليونين ونصف مليون درهم، مسجلة 12:30:04 دقيقة، متفوقة على «رغد» لسعيد راشد غدير الكتبي، و«عالية» لسيف دري الكتبي اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث.

وأهدى «شاهين» مالكه محمد بالطوير بالمر العامري بندقية الزمول المحليات الإنتاج، ومليون ونصف مليون درهم، بتوقيت 12:42:01 دقيقة.

وفازت «بيان» بشعار زايد محمد قران المنصوري بخنجر الحول المهجنات الإنتاج، و2.5 مليون درهم بتوقيت 12:19:0 دقيقة.

واختتمت أشواط هجن أبناء القبائل بتتويج «هتاش» لعلي حمد بوشريدة بشداد الزمول المهجنات، بعدما نجح في عبور خط النهاية بزمن 12:43:03 دقيقة.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، ملاك الهجن الفائزة بالرموز، في ختام المنافسات وسط فرحة طاغية من ملاك وعشاق رياضة الهجن.

ويسدل الستار، اليوم، على مهرجان ختامي الوثبة بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال ثمانية أشواط، إذ تتركز الأنظار على الشوطين الرئيسيين للحول والزمول المفتوح، من أجل حصد سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها ثلاثة ملايين درهم.

البرطماني: إثارة وتكتيك عالٍ في «شوط السيف»

وصف سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، الشوط الأخير في سباقات هجن أبناء القبائل في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2023»، بالمثير والمشوق، لما شهده من مستوى عالٍ.

وأشار إلى أن اليوم الأخير لهجن أبناء القبائل، كان «على الوعد»، حيث إن الأسماء المرشحة لم تخالف التوقعات، منها من حقق الرمز، ومنها من أنهى المنافسة في المراكز الثلاثة الأولى.

وقال البرطماني: في شوط الحول المفتوح، غادرت «الظبي» لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين بالسيف إلى الدوحة، وأبقى «وابل» بشعار أحمد بن مطر بن ماجد، بندقية الجعدان في شوط الزمول المفتوح بميدان الوثبة، فيما ظفرت «الوسمية» بشعار سعيد بن سهيل دليوي الكتبي بخنجر الحول المحليات، بينما فاز بشداد الزمول المحليات «منحاش» لمحمد بن سيف الغفلي، وذهب خنجر الحول الملحيات الإنتاج ذهب إلى «الواريه» لحمد بن نهيان بن سالم العامري، وبندقية الزمول المحليات إنتاج إلى «شاهين» لمحمد بن طوير بالمر العامري،

وخنجر الحول المهجنات إنتاج لـ «بيان» لزايد بن محمد بن قران المنصوري، وشداد الزمول المهجنات لـ «هتاش» بشعار علي بن حمد بن هزاع المري

وأضاف: جميع أشواط الرموز جاءت حافلة بالندية، وحضرت الأسماء المرشحة بقوة، وشوط السيف كان حافلاً بالإثارة من بداية الانطلاقة، والعمل التكتيكي كان عالي المستوى، في كل مراحل السباق، وبالمشهد الأخير كانت المنافسة شرسة ما بين شعاري الحلامي والخيارين، وفي نهاية المطاف تمكنت «الظبي» من انتزاع السيف، وحققت التوقيت الأفضل، لتجمع بين سيف الإمارات الذي فازت به في ختامي المرموم وسيف رئيس الدولة، أمس، في «ختامي الوثبة».

وتوقع البرطماني سباقاً محموماً وقوياً في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، على شرف سيف صاحب السمو رئيس الدولة.