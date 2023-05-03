بيراميدز يتحدى الغيابات والإجهاد قبل «المهمة الصعبة»

دبي (الاتحاد)

يخوض بيراميدز اليوم، التدريب الأساسي والأخير باستاد محمد بن زايد، استعداداً لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري غداً، ويواجه الفريق تحديات كبيرة في المباراة، ليس فقط كونها أول مشاركة له في السوبر، بل أيضاً بعد الخروج من ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، بعد الخسارة بهدف في مباراة الإياب والتعادل في الذهاب 1-1.

كما يواجه البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق أزمة الإجهاد، التي تطارد اللاعبين بعد العودة مؤخراً من جنوب أفريقيا، بعد تأخر رحلة العودة 12 ساعة، إلا أن النادي لم يتردد في قبول المشاركة في السوبر بدلاً من الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة، وخاض الفريق حصة تدريبية واحدة قبل التوجه إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة.

وتبدو الغيابات واضحة في الفريق، حيث يغيب عن السوبر الثلاثي عبدالله السعيد قائد الفريق بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، والتي تعرض لها في مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، وأسامة جلال بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة، ليغيب على إثرها عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وشريف إكرامي على خلفية أزمة تعاطيه المنشطات.

ورغم التحديات التي يواجهها الفريق، إلا أن الجهاز الفني يطمح في التعويض من الخروج المبكر من الكونفيدرالية، وتحقيق أولى بطولاته على حساب الأهلي، ويطمح أيضاً في الثأر بعد خسارته كأس مصر أمام «المارد الأحمر» 1-2 في أبريل الماضي.

وقال محمود فتح الله مدرب عام فريق بيراميدز: «المشاركة في كأس السوبر قد تكون منحة لتحقيق اللقب في ظل الظروف الصعبة للفريق، وهو ما قلناه للاعبين، وطالبناهم بالخروج من الحالة النفسية بعد توديع الكونفيدرالية، ونسعى لتجهيزهم معنوياً، لأنه من الوارد التتويج ببطولة خلال 90 دقيقة، ونعد الجميع أن نقدم مستوى قوياً أمام الأهلي تليق بلاعبي بيراميدز، ونستحق التتويج ببطولة».