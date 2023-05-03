«أبوظبي الرياضي» يُتيح استرجاع تذاكر الزمالك

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طريقة استرجاع جماهير الزمالك لقيمة تذاكر مباراة السوبر المصري من خلال بريد إلكتروني يتم إرساله لموقع بيع التذاكر.إلى ذلك، يتحدث كل من السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، والبرتغالي باتشيكو مدرب بيراميدز، عن آخر الاستعدادات للقاء المقرر له مساء غدٍ، وذلك خلال مؤتمرين صحفيين يقامان اليوم بقاعة المؤتمرات باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.ويبدأ مؤتمر مدرب الأهلي عند الساعة الرابعة والربع عصراً، يعقبه مؤتمر مدرب بيراميدز عند الرابعة و45 دقيقة.

ويخوض كل فريق تدريبه الأخير على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة «ملعب المباراة» لمدة ساعة واحدة حسب لوائح البطولة.

ويشارك بيراميدز الذي يسافر إلى العاصمة أبوظبي على متن طائرة بديلاً عن الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة في المباراة، بسبب الخلاف الدائر حول عقوبة محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الأهلي.

وأعلن الزمالك اعتذاره الرسمي عن عدم المشاركة في المباراة عبر بيان رسمي وجه فيه الشكر إلى الإمارات قيادة وشعباً، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي منظم الحدث، وإلى الجماهير التي كانت تُمني النفس بحضوره في العاصمة أبوظبي.

وفند حامل لقب الدوري المصري أسباب اعتذاره في بيان أصدره مجلس إدارته، رداً على خطاب اتحاد الكرة المصري، الذي طلب من الزمالك تحديد موقفه من المشاركة في المباراة.